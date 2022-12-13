‘Parmaklıklar ardındaki sanat’ sergisine adliyeden yoğun ilgi

Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Pendik Halk Eğitim Merkezi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir sergi düzenlendi.

İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Mehmet Selim Kiraz sergi salonunda düzenlenen 'Parmaklıklar ardındaki sanat' isimli sergide resim, çanta ve ahşap eserler sergilendi. Sergiye Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcı vekilleri, Daire Başkanları ve davetliler katıldı.

"HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA DAHA İYİ ENTEGRE OLMASI İÇİN ÇABALIYORUZ"

Serginin açılışında açıklama yapan Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Anadolu yakasında 11 Ceza İnfaz Kurumumuz var. Biz dönem Ceza İnfaz Kurumu ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde mesleki eğitim kursları açtırıyoruz. Bugün de Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumumuz ve Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenen 'Parmaklıklar ardındaki sanat' sergisinde bir araya geldik.

Burada hükümlülerimizin ceza İnfaz kurumlarımızda ürettikleri el sanatları ve resimlerin sergisini açtık. Biz Ceza İnfaz Kurumlarını sadece hükümlerimizin cezalarını infaz ettikleri kurumlar olarak görmüyoruz. Hükümlülerin cezaevinden ayrıldıktan sonra topluma daha iyi entegre olabilmeleri için bu şekilde faaliyetler düzenliyoruz. Bu sergimiz 2 gün devam edecek" dedi.