Mezopotamya’nın antik kokusu Diyarbakır’da sergilenecek

Mezopotamya topraklarında yetişen koku kültürü, bölgede yaşamış uygarlıkların koku deneyimleri, bölgenin sahip olduğu endemik bitki türlerinin kokuları tarihsel süreçte tütsü ve parfüme dönüşümü, çok özel deneyimler eşliğinde dünyaya açılıyor. Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliği ile 17-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Diyarbakır Saint George Kilisesi'nde "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Sergisi" düzenlenecek.

Sergide Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yer alan Zerzevan Kalesi'nde çıkan Roma dönemine ve Asur, Babil, Sümer, Mısır medeniyetlerine ait koku şişeleri ve koku kaplarının replikaları sergilenecek. Ayrıca kil tabletlerde adı geçen (mürr, sandal, sedir, gül, iris vb.) kokular da ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

Sergi kapsamında düzenlenen "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya: Diyarbakır" paneline Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Doç. Dr. Cenker Atilla, Dr. Öğr. Üyesi Elif Hanar ve Parfüm Tasarımcısı, Aromaterapist ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül konuşmacı olarak katılacak.