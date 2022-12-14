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Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:44

Mezopotamya’nın antik kokusu Diyarbakır’da sergilenecek

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Mezopotamya’nın antik kokusu Diyarbakır’da sergilenecek

Mezopotamya’nın kadim kokusu binlerce yıl sonra Diyarbakır’da ‘buram buram’ kokacak. Dünyanın ilk kadın kimyageri olarak tanımlanan Tapputi'nin 3 bin 200 yıl önce kil tabletlere Akadça yazdığı parfüm formüllerinden elde edilen koku, Mezopotamya kokusu olarak “Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya” etkinliğinde sergilenecek.

Mezopotamya topraklarında yetişen koku kültürü, bölgede yaşamış uygarlıkların koku deneyimleri, bölgenin sahip olduğu endemik bitki türlerinin kokuları tarihsel süreçte tütsü ve parfüme dönüşümü, çok özel deneyimler eşliğinde dünyaya açılıyor. Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliği ile 17-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Diyarbakır Saint George Kilisesi'nde "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya Sergisi" düzenlenecek.

Sergide Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yer alan Zerzevan Kalesi'nde çıkan Roma dönemine ve Asur, Babil, Sümer, Mısır medeniyetlerine ait koku şişeleri ve koku kaplarının replikaları sergilenecek. Ayrıca kil tabletlerde adı geçen (mürr, sandal, sedir, gül, iris vb.) kokular da ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

Sergi kapsamında düzenlenen "Kokularıyla İz Bırakan Mezopotamya: Diyarbakır" paneline Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Doç. Dr. Cenker Atilla, Dr. Öğr. Üyesi Elif Hanar ve Parfüm Tasarımcısı, Aromaterapist ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül konuşmacı olarak katılacak.

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Mezopotamya’nın antik kokusu Diyarbakır’da sergilenecek
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