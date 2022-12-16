Özbek sanatçılarının karma sergisi açıldı

Serginin açılışında, YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Özbekistan Cumhuriyeti sanatçıları adına Khasan Isakdjanov birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, sanatçılara Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından ödülleri takdim edildi. Sanatçılardan Khasan Isakdjanov, Djaloliddin Ashrapov, Alovuddin Ashrapov, Latipdjan Sadıkov, Makhmudjan Yakubdjanov, Mamurjon Najmutdinov, Dilshad Dadamatov, Odiljon Kamalov ve Doniyor Isakdjanov; Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın elinden, Alasya Ödülleri kapsamında resim sanatçılarına verilen "Fergânî Ödülü"nü aldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin eserleri ve sanatçıları ile birlikte her gün biraz daha ilerleyerek adını tüm dünyaya duyurduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bugün üç yıl içerisindeki 431'inci sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Kısa sürede çok yol kaybettik. Sanat ve bilimden aldığımız güçle doğan bu üretkenlik üniversitemizin dünya üniversiteleri arasındaki konumunu da çok önemli bir seviyeye taşıdı" dedi.

Özbekistanlı sanatçılar adına konuşan Khasan İsakdjanov ise "Eserlerimizin, Türk dünyasından pek çok ülke sanatçısının eserlerini tek bir çatı altında buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmesi bizler için büyük bir gurur. Dr. Suat Günsel Camii'nin tavan süslemelerini yapma şansımız oldu. Dr. Suat Günsel Camisi, yıllar geçse bile güzelliği ve ihtişamıyla birden fazla neslin hayranlığını kazanacak. Kıbrıs mimarisinin ve sanatının incisi olacak. Bizler bu camiye sevgi ile Özbekistan'ın izlerini bırakıyoruz" diye konuştu.

Sergi, 30 Aralık'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.