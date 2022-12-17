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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ödülleri sahiplerini buldu
TÜRKİYE'DE özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarla katkı sunanlara verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki sahipleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlığındaki jüride; Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ömer Faruk Belviranlı, Mustafa Kurt, Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Prof. Dr. İskender Pala ve Prof. Dr. Erhan Özden yer aldı. Değerlendirme sonucu Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Satranç Müzesi (Gökyay Vakfı) 2022 yılı ödüllerinin yeni sahipleri olarak belirlendi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ödülleri sahiplerini buldu
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