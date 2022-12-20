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Giriş Tarihi: 20.12.2022

AKM’ye bir yılda 1 milyon 300 bin ziyaretçi

AKM’ye bir yılda 1 milyon 300 bin ziyaretçi
AKM, yeni yüzüyle açıldığı 29 Ekim 2021'den bu yana sanatseverlerin buluşma adresi oldu. AKM'de yıl boyunca 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterisinin yanı sıra söyleşiler, okur yazar buluşmaları ve çeşitli atölyeler düzenlendi. Çocuklar için 386 farklı atölye yapıldı. Yıl boyunca toplam 1265 faaliyet gerçekleşen AKM'de etkinliklere 1 milyon 300 bin kişi katıldı. AKM, Londra Filarmoni Orkestrası'ndan Grammy ödüllü ünlü trompet sanatçısı Chris Botti'ye, İspanyol müziğinin usta ismi Buika'dan dünyaca ünlü caz şarkıcısı Stacey Kent'e kadar pek çok ismi sanatseverlerle buluşturdu. Carmen Operası 15 yıl sonra AKM'de sahnelenirken, Saraydan Kız Kaçırma, Falstaff, La Traviata operaları ve Don Kişot, Kuğu Gölü baleleri de büyük ilgi gördü.
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AKM’ye bir yılda 1 milyon 300 bin ziyaretçi
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