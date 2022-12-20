Bağımlılıkla mücadeleyi anlatan filmiyle Türkiye birincisi oldu

Yeşilay'ın bu yıl 6'ncısını düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nda; kurmaca ve belgesel kategorilerinde ödüllü projeler açıklandı. "Saklanamayan" isimli kısa filmiyle Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Arş. Gör. Korhan Topcu, birinci olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Yeşilay'ın uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda öncü bir işlevi olduğunu belirten Topcu, böylesi büyük bir sorumluluğun ancak kurumlar ile iş birliği içerisinde, toplumun her bireyinin taşın altına elini koymasıyla aşılabileceğini dile getirdi.



Topcu'nun aynı zamanda senaryosunu da yazdığı ödüllü kısa film Saklanamayan; liseli bir gencin madde bağımlılığını etrafından gizleme gayesini boşa düşüren, sağlığın kandırılamayacak kadar değerli oluşunu çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.



Filmin proje danışmanlığını; Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğr. Gör. Dilek Demirezen yürütürken, görüntü yönetmenliğini Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Tevfik Altan Doyran yaptı. Ayrıca Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Aslı Şura Akyol yardımcı yönetmen olarak ve Oğuzhan Aydemir ise oyuncu olarak proje ekibinde yer aldı.

Yarışmada ödül almaya hak kazanan Saklanamayan, 23 Aralık 2022'de gerçekleştirilecek ödül töreninden sonra https://www.youtube.com/1920yesilay adresinden izlenebilecek.