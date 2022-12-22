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Giriş Tarihi: 22.12.2022 18:38 Son Güncelleme: 22.12.2022 18:43

Ali Çevlik filmi vizyon için gün sayıyor

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Ali Çevlik filmi vizyon için gün sayıyor

Eski bir boks şampiyonunun Bingöl’den şampiyon çıkartma macerasının konu edildiği “Ali Çevlik” filmi 30 Aralık’ta vizyona giriyor. Yapımcılığını Beyrut Film’in, Yönetmenliğini Mahmut Baldemir’in üstlendiği filmin başrollerinde Erkan Bektaş, Sefa Zengin, Ulfi Dağcı ve Şevki Altunbüken yer alıyor. Doğu’nun bütün renklerini içinde barındıran film, aynı zamanda Bingöl’ün tüm ilçelerinde geçen ilk sinema filmi olma özelliği de taşıyor.

Doğu'ya karşı önyargıları olan ve Paris' e gitmek için gün sayan Sinan Cevahir, hem eski bir boks şampiyonu hem de yeni bir antrenördür. Kulübün ona sağladığı imkanlarla lüks bir hayat yaşarken, başkanın aldığı kararla iki seçenek arasında kalır: Ya bu imkanlardan vazgeçecek ya da kulübün atıl olan Bingöl şubesinden bir şampiyon adayı boksör çıkaracaktır. Kader ağlarını farklı örer, şampiyonu ararken, aynı zamanda kendisini de bulur.

ÖZEL GÖSTERİM

Konsept danışmanlığını Bingöl milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz' ın yaptığı "Ali Çevlik", ilk galasını 28 Aralık Çarşamba günü Adana Avşar sinemasında yapacak. 29 Aralık Perşembe günü Beyoğlu Atlas Sineması'nda 2. galasını yapacak olan film, 30 Aralık Cuma günü özel gösterimle Bingöllülerin karşısına çıkacak.

VİZYONA GİRİYOR

"Ali Çevlik", 30 Aralık Cuma günü tüm Türkiye'de vizyona girecek ve şampiyonun hikayesi başlayacak.

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Ali Çevlik filmi vizyon için gün sayıyor
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