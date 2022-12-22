Ali Çevlik filmi vizyon için gün sayıyor

Doğu'ya karşı önyargıları olan ve Paris' e gitmek için gün sayan Sinan Cevahir, hem eski bir boks şampiyonu hem de yeni bir antrenördür. Kulübün ona sağladığı imkanlarla lüks bir hayat yaşarken, başkanın aldığı kararla iki seçenek arasında kalır: Ya bu imkanlardan vazgeçecek ya da kulübün atıl olan Bingöl şubesinden bir şampiyon adayı boksör çıkaracaktır. Kader ağlarını farklı örer, şampiyonu ararken, aynı zamanda kendisini de bulur.

ÖZEL GÖSTERİM

Konsept danışmanlığını Bingöl milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz' ın yaptığı "Ali Çevlik", ilk galasını 28 Aralık Çarşamba günü Adana Avşar sinemasında yapacak. 29 Aralık Perşembe günü Beyoğlu Atlas Sineması'nda 2. galasını yapacak olan film, 30 Aralık Cuma günü özel gösterimle Bingöllülerin karşısına çıkacak.

VİZYONA GİRİYOR

"Ali Çevlik", 30 Aralık Cuma günü tüm Türkiye'de vizyona girecek ve şampiyonun hikayesi başlayacak.