“Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açıldı

13 Ocak'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek serginin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, "İçinde bulunduğumuz hafta Milli Mücadele ve Şehitler Haftası. YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın orkestrasının büyük bir başarıyla icra ettiği oratoryosunu izledik. Hepimiz tekrar o zor ve acılı günlerde olanları yeniden yaşadık. Diğer yandan, o zor günleri geride bırakarak bugünlere ulaşmanın gururunu da yaşadık. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 432'nci sergisi ile ve binlerce sanat eseri ile buradan insanlığa büyük bir seslenişte bulunuyor" dedi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Kampüsümüzde yükselen sanat, bilim ve teknoloji ile yoğrulan her bir proje; varlığını geleceğe taşıma kararlılığı taşıyan ülkemizin can suyudur. Sanat ve bilimden aldığımız güçle doğan bu üretkenlik üniversiteleri arasındaki konumunu da çok önemli bir seviyeye taşıdı" derken, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Erdal Aygenç de "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bizler için örneği görülmemiş bir başyapıttır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin yeni binasının tamamlanması ile sanatsal ve kültürel varlığımız daha da güçlenecek" şeklinde konuştu.