Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Nazım Hikmet, Moskova’daki mezarının başında her yıl anılıyor
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:06

Nazım Hikmet, Moskova’daki mezarının başında her yıl anılıyor

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Nazım Hikmet, Moskova’daki mezarının başında her yıl anılıyor

Türk edebiyatı için önemli isimlerden biri olan Nazım Hikmet Ran, Rusya’nın en önemli yazar, sanatçı ve profesörlerin yer aldığı Novodeviçye Mezarlığında her yıl düzenlenen törenle anılıyor. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı organizasyonunda gerçekleştirilen törenler kapsamında, Ran’ın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor.

1902'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı Selanik'te doğan Nazım hikmet, şiir, roman ve tiyatro eserleri kaleme aldı. Nazım Hikmet, yazdıkları nedeniyle hayatının 12 yılını cezaevlerinde geçirdi.

Nazım Hikmet Ran, Rusya'da bulunduğu dönem içerisinde kendisine "saman sarısı" isimli şiiri yazdıran "Vera Tulyakova" ile evlendi. 1938'de sürgün edilen Ran, içindeki memleket hasretiyle 3 Haziran 1963'de hayata gözlerini yumdu.

YEE, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB), Nazım Hikmet Ran için her yıl Ocak ayında doğum günü, Haziran'da ise ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenliyor. Düzenlenen etkinliklere katılım ve ilgi her yıl biraz daha artarken, Ran'ın mezarının yer aldığı Novodeviçye Mezarlığında ise, Rusya sanatı ve bilimi için en önemli isimler yatıyor. O isimlerin bazıları şöyle: "Anton Çehov, Boris Yeltsin, Dimitri Şostakoviç, Mikhail Bulgakov, Nikita Krusçev, Nikolay Gogol, Sergei Eisenstein ve Sergey Prokofiev."

ARKADAŞINA GÖNDER
Nazım Hikmet, Moskova’daki mezarının başında her yıl anılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA