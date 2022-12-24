Nazım Hikmet, Moskova’daki mezarının başında her yıl anılıyor

1902'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı Selanik'te doğan Nazım hikmet, şiir, roman ve tiyatro eserleri kaleme aldı. Nazım Hikmet, yazdıkları nedeniyle hayatının 12 yılını cezaevlerinde geçirdi.
Nazım Hikmet Ran, Rusya'da bulunduğu dönem içerisinde kendisine "saman sarısı" isimli şiiri yazdıran "Vera Tulyakova" ile evlendi. 1938'de sürgün edilen Ran, içindeki memleket hasretiyle 3 Haziran 1963'de hayata gözlerini yumdu.
YEE, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB), Nazım Hikmet Ran için her yıl Ocak ayında doğum günü, Haziran'da ise ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenliyor. Düzenlenen etkinliklere katılım ve ilgi her yıl biraz daha artarken, Ran'ın mezarının yer aldığı Novodeviçye Mezarlığında ise, Rusya sanatı ve bilimi için en önemli isimler yatıyor. O isimlerin bazıları şöyle: "Anton Çehov, Boris Yeltsin, Dimitri Şostakoviç, Mikhail Bulgakov, Nikita Krusçev, Nikolay Gogol, Sergei Eisenstein ve Sergey Prokofiev."