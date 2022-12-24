Nazım Hikmet, Moskova’daki mezarının başında her yıl anılıyor

YEE, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB), Nazım Hikmet Ran için her yıl Ocak ayında doğum günü, Haziran'da ise ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenliyor. Düzenlenen etkinliklere katılım ve ilgi her yıl biraz daha artarken, Ran'ın mezarının yer aldığı Novodeviçye Mezarlığında ise, Rusya sanatı ve bilimi için en önemli isimler yatıyor. O isimlerin bazıları şöyle: "Anton Çehov, Boris Yeltsin, Dimitri Şostakoviç, Mikhail Bulgakov, Nikita Krusçev, Nikolay Gogol, Sergei Eisenstein ve Sergey Prokofiev."