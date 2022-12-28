Yeşilay’ın 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu

Yeşilay'ın T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" temasıyla düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. Önceki senelerde Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması olarak düzenlenen ve geçen yıl itibariyle Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması olarak yolculuğuna devam eden yarışmaya bu yıl 152 eser başvuruda bulundu. Yarışmada kurmaca kategorisinde birincilik ödülü "Saklanamayan" filmiyle Korhan Topcu'nun, ikincilik ödülü "Senarist" filmiyle Bayram Orak'ın, üçüncülük ödülü ise "Yok" filmiyle Ahmet Serdar Taşyürek'in olurken; belgesel kategorisinde birinciliği "Hoş Geldin Mardin" ile Mehmet Mete, ikinciliği "Uyan" filmiyle Aydın Emre Ertemoğlu, üçüncülüğü "Çaresiz" filmiyle Ali Akın Doğu aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne "Ana Kuzusu" filmiyle Selçuk Şenver değer görülürken, Halkın Favorisi Özel Ödülü ise "Çaba Güzelleştirir" filmiyle Emrullah Özcan'a verildi.

ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLDİ

Ödüller; Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı ve Yarışma Jüri Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Erol'un katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen törende verildi. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın jüri başkanlığında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, yönetmen Derviş Zaim, Birol Güven, ressam Mehmet Güleryüz, Türkiye'nin önemli üniversitelerinin sinema ve televizyon bölümünde görev yapan öğretim üyeleri, sinema eleştirmenlerinden oluşan 20 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucunda kazananlara toplam 104 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada, kurmaca ve belgesel kategorilerinde birinciler 18 bin TL, ikinciler 13 bin TL ve üçüncüler 8 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserin sahibine de 18 bin TL ödül verildi. 9.211 kişinin oy kullandığı oylamada en yüksek oy ile "halkın favorisi" seçilen eser sahibine ise 8 bin TL takdim edildi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı ve Yarışma Jüri Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan konuşmasında şunları ifade etti: "Yeşilay Türkiye'de ve dünyada öncü bir sivil toplum kuruluşu. Bağımlılıklarla mücadele toplumun bütün kesimlerini ilgilendiriyor. Bu anlamda Yeşilay, her aracı kullanarak bağımlılıklarla mücadele ile ilgili mesajlarını toplumun her kesimine iletiyor. Bunlardan biri de sinema. Her yıl düzenlediğimiz bu yarışmaya katılım oranlarının yanı sıra katılan filmlerin kalite düzeyinin de arttığını görüyoruz. Jürimiz birbirinden güzel filmleri seçmekte oldukça zorlandı. Yarışmaya katılan tüm genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yarışmamızın, gençlerimizin gelecekteki sanat yaşamına bir basamak teşkil etmesini diliyorum. İnanıyorum ki her bir yarışmacımız gelecekte daha iyi yerlere gelecek ve daha iyi işlere imza atacak" dedi.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Erol ise; "Bağımlılıklarla mücadele alanında, iyi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına yaptığımız tüm çalışmalar Yeşilay'ın öncelikli hedefini oluşturuyor. Gençlerimize ulaşmak, o berrak zihinlerini de mücadelemize dâhil etmek, onları tertemiz yaşamın birer sözcüsü olarak görebilmek bizim en güçlü motivasyon kaynağımız. Tam bu noktada da; Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışmamızla sinemanın kapsayıcı dili ve görsel gücü sayesinde, gençlerin bakış açısıyla bağımlılığı görüp, farklı hedef kitlelere bağımsızlığın önemini anlatmış oluyoruz" dedi. Yarışmada ödül almaya hak kazanan eserler https://www.youtube.com/1920yesilay adresinde videolar bölümünden izlenebiliyor.

YEŞİLAY HAKKINDA

1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC'de aktif olarak 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) "Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne" sahiptir.