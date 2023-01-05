Lacivert Dergi 97. sayısında “Tüketim” dosyasıyla raflarda

Dosyada Ekrem Demirli "Tüketim arzusunun gizlediği: Modern insan, üretmek ve hayatın unutulması" isimli yazısında modern insan için tüketmenin sadece bir arzu olduğundan bahsediyor. Birol Biçer "Mustafa Kutlu'dan tüketim kültürüne karşı tezler: Kalbin sesi ile toprağa dönmek ve kanaat ekonomisi" başlığıyla Mustafa Kutlu'nun son dönem eserleri ve makalelerinden alıntılarla tüketim toplumu ve dünyayı yok eden sistem üzerine direniş ve diriliş mücadelesinden bahsediyor.

"İZLEMEKTEN DAHA FAZLASI: YENİ MEDYA ÇAĞINDA REKLAMLAR"

Selvanur Yazıcı Sezgin "İzlemekten daha fazlası: Yeni medya çağında reklamlar" başlıklı yazısında reklamcılığın yaşam tarzı odağına dönüştüğünü ve reklamların aslında kültürel bir metin olduğunu anlatıyor. İsmihan Şimşek "Açık büfe maneviyat" başlığıyla geleneksel tüketim kalıplarının değişmesiyle dini değerlerin de değişmesini ele alıyor. Göksan Göktaş "Tüketim kültürü alışveriş bağımlılığını körüklüyor!" isimli yazısında alışveriş bağımlılığını hakkında uzman psikiyatr, psikolog ve sosyologların görüşlerine başvuruyor. Birol Biçer "Tüketiyorum öyleyse varım" isimli yazısında tüketim kültürünün kimlikleri, yaşam tarzlarını ve toplumsal yapıyı nasıl şekillendirdiğinden bahsediyor. İsmail Erdoğan "Sanat piyasanın köpeği mi?" başlığıyla sanatın artık piyasa tarafından beslenip yönlendirildiği ve merkezinde tüketimin olduğunu anlatan bir yazı kaleme alıyor. Dosyanın diğer makaleleri ise Dilek Güngör'ün " Zincir nasıl kırılır?", Tuba Kaplan'nın "Aşkın ömrü üç yıl mı: Modern dünyada ilişkiler neden hızla tükeniyor?", Enis Doko'nun "Tüketerek tükenen insanlık", Ayşe Kaya Göktepe'nin "Niye tükendik? Tükenmişlik sendromu", Eda Dikmen'in "Piyasanın girdabında çocuklar ve ebeveynler", Hakkı Öcal "Bol atıklı tüketim", Tuba Kaplan'ın "Faize savaş açan bir şair: Ezra Pound" ve Eda Dikmen'in "Tüketim karşıtı hareketler ve yaşam tarzları" isimli yazıları oluyor.

"EN KOLAY ACI BAŞKASININ ACISI"

İbrahim Altay'ın "İbrahim Efendi'nin Astral Seyahatleri" ve Muhammet Ersin Toy'u "Netflix'in Türkiye politikaları ya da Türkiye'de yerelleşme çabaları!" yazılarının yer aldığı bu sayıda Çocuklarla Koşan Kadınlar bölümünde Sümeyra Keleş Yerkel "En kolay acı başkasının acısı" başlığıyla sorularımızı yanıtlıyor.