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Giriş Tarihi: 8.1.2023 13:24

Sanat Müzesi açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sanat Müzesi açıldı

Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile bilinen Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu’nun kendi adını taşıyan Dr. Gökhan Gündoğdu Eğitim ve Sanat Müzesi, Gündoğdu Vakfı binasında bulunan Gündoğdu Koleji’nde ünlü sanatçıların da katıldığı görkemli törenle Adanalı sanatseverlere kapılarını açtı.

Dr. Gökhan Gündoğdu Eğitim ve Sanat Müzesi ülkemizin ünlü ressamlarının tablolarından oluşan eşsiz ve çok değerli eserleri Adanalılara kazandırdı. Müze her geçen gün yeni sanat eserlerini bünyesine katacak.

Dr. Gökhan Gündoğdu Eğitim ve Sanat Müzesi, sanatçıların ve sanatseverlerin büyük takdirini topladı. Sanatçılar, "Dr. Gökhan Gündoğdu'ya bizlere verdiği değer için ne kadar teşekkür etsek azdır. Özellikle bir eğitim yuvasında Gündoğdu Koleji içerisinde bulunan müze, öğrencilerin sanata olan yakınlığını daha da büyütecektir ve müze bu anlamda da çok önemlidir. Adana yeni bir müzeye kavuştu, hayırlı olsun." dediler.

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Sanat Müzesi açıldı
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