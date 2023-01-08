Sanat Müzesi açıldı

Dr. Gökhan Gündoğdu Eğitim ve Sanat Müzesi ülkemizin ünlü ressamlarının tablolarından oluşan eşsiz ve çok değerli eserleri Adanalılara kazandırdı. Müze her geçen gün yeni sanat eserlerini bünyesine katacak.

Dr. Gökhan Gündoğdu Eğitim ve Sanat Müzesi, sanatçıların ve sanatseverlerin büyük takdirini topladı. Sanatçılar, "Dr. Gökhan Gündoğdu'ya bizlere verdiği değer için ne kadar teşekkür etsek azdır. Özellikle bir eğitim yuvasında Gündoğdu Koleji içerisinde bulunan müze, öğrencilerin sanata olan yakınlığını daha da büyütecektir ve müze bu anlamda da çok önemlidir. Adana yeni bir müzeye kavuştu, hayırlı olsun." dediler.