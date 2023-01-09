Giriş Tarihi: 9.1.2023 09:44 Son Güncelleme: 9.1.2023 09:48

Bir antikacının el kitabı

Mobilya, insan yaşamında göçebelikten yerleşik düzene geçişle birlikte ortaya çıktı. Tarih öncesi çağlara uzanan bu düzen değişikliği, tarımın gelişmesine bağlı olarak hayata geçti ve kentleşme ile birlikte mobilyanın günümüze uzanan serüveni de başlamış oldu. Bu serüveni gelin birlikte takip edelim.

House Beautiful dergisi kış sayısı mobilya tarihine dair çok özel bir bölüm hazırladı: 'Bir Antikacının El Kitabı' adlı çalışma iki bölümden oluşuyor. Gotik, Rönesans, Barok, Rejans, Rokoko dönemleri ve her dönem içerisinde kendine özgü çizgileriyle farklılık getirmiş alt stilleri anlatılıyor.

Bir sonraki sayısında ise Fransız İhtilali, Endüstri Devrimi, değişen toplumsal koşullar ve insan manzaralarıyla birlikte form değiştiren mobilyalara uzanacak.