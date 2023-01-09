House Beautiful dergisi kış sayısı mobilya tarihine dair çok özel bir bölüm hazırladı: 'Bir Antikacının El Kitabı' adlı çalışma iki bölümden oluşuyor.
Gotik, Rönesans, Barok, Rejans, Rokoko dönemleri ve her dönem içerisinde kendine özgü çizgileriyle farklılık getirmiş alt stilleri anlatılıyor.
Bir sonraki sayısında ise Fransız İhtilali, Endüstri Devrimi, değişen toplumsal koşullar ve insan manzaralarıyla birlikte form değiştiren mobilyalara uzanacak.
Mimar Sinan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Uzunarslan ve House Beautiful Yayın Yönetmeni Sanat Tarihçisi Fatma Özel ile birlikte hazırladıkları bu özel bölümü mutlaka arşivinize alın. Antika bir mobilya gördüğünüzde tüm detaylarına nasıl bakmanız gerektiğini House Beautiful dergisi kış sayısındaki 'BİR ANTİKACININ EL KİTABI' adlı özel bölümdeki ipuçlarından öğrenebilirsiniz.