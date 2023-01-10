Buzdolabı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Buzdolabı Mı Buz Dolabı Mı, Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''buzdolabı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, buzdolabı nasıl yazılır? TDK'ye göre buzdolabı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BUZDOLABI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''buzdolabı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Buzdolabı bakmak için başka mağazaya gideceğiz.

Yeni bir buzdolabı almanın zamanı geldi.