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Haberler Kültür Sanat Haberleri Buzdolabı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Buzdolabı Mı Buz Dolabı Mı, Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:48 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:48

Buzdolabı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Buzdolabı Mı Buz Dolabı Mı, Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Buzdolabı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Buzdolabı Mı Buz Dolabı Mı, Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’buzdolabı nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre buzdolabı birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre Buzdolabı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''buzdolabı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, buzdolabı nasıl yazılır? TDK'ye göre buzdolabı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BUZDOLABI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''buzdolabı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Buzdolabı bakmak için başka mağazaya gideceğiz.

Yeni bir buzdolabı almanın zamanı geldi.

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Buzdolabı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Buzdolabı Mı Buz Dolabı Mı, Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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