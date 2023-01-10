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Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:42 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:42

Gözaltı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Gözaltı Mı Göz Altı Mı, Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Gözaltı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Gözaltı Mı Göz Altı Mı, Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’gözaltı nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre gözaltı birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre Gözaltı kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''gözaltı'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, gözaltı nasıl yazılır? TDK'ye göre gözaltı birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

GÖZALTI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''gözaltı'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Suçlular yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı süresi sona ererek serbest bırakıldı.

Gözaltı torbaları için doğal yöntem izleyeceğim.

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Gözaltı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Gözaltı Mı Göz Altı Mı, Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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