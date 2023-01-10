Nötür Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Nötr Mü Nötür Mü? Nötr Doğru Yazılışı

Hem öğrenciler hem eğitimciler hem yazarlar hem de bu konuyla içli dışlı olan vatandaşlar yazı yazarken, iletişim kurarken imla kurallarını araştırıyor. Bu noktada nötr nasıl yazılır, nötür nasıl yazılır? sorularına cevap olarak hazırladığımız içeriğimizde örneklerle bu kelimenin doğru kullanımını niteledik.

Son dönemde WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlarda özellikle gençlerin imla kurallarına uymadığı net olarak göze çarpıyor.

TDK'YA GÖRE NÖTÜR MÜ NÖTR MÜ NASIL YAZILIR?

DOĞRU KULLANIM: Kimin haklı olduğuna hala karar veremedim, ben gerçekten bu konuda nötr kalmak istiyorum.

YANLIŞ KULLANIM: Bu konuda kimi haklı buluyorsun? Yoksa sen nötür mü kalacaksın?

DOĞRU KULLANIM: Tam ikna oldum derken yeniden kuşkulanıyorum, nötr olmak en doğrusu olacak gibi.

YANLIŞ KULLANIM: Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi bu sezon şampiyon olacak? Çok kararsızım, nötür kalacağım.