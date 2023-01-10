Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:47 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:47

Pantolon Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Pantolon Mu, Pantalon Mu? Pantolon Doğru Yazılışı

Kelime anlamı olarak birine göre kardeş, amca, hala, dayı ve teyzenin çocuğuna söylenen isimdir. Günümüzde ‘pantalon’ olarak bilenler de vardır. Bu karışıklık nedeniyle tereddüte düşen kişiler ‘pantolon nasıl yazılır’ sorusunun yanıtı ile ilgili detayları bu başlı altından öğrenebilirler. Türk Dil Kurumu’na göre pantolon nasıl yazılır? Pantalon mu, pantolon mu?