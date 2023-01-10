Restoran Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Restoran Mı, Restoran Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden bu sözcüğün doğru yazımını sorgulayabileceğiniz gibi bu başlık altından da en ayrıntılı şekilde doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Restorant mı, restoran mı diye düşünerek kararsız kalan vatandaşlar bu sözcüğün doğru yazılışının yanı sıra cümle içinde doğru kullanılmış örneklere de ulaşabilecekler. Türk Dil Kurumu'ndan (TDK) alınan bilgilere göre restorant mı, restoran mı? TDK ile doğru yazımı için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz.

RESTORANT NASIL YAZILIR?

Restoran sözcüğü birçok kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Doğru yazdığını sanarak yanlış yazan birçok kişinin bulunduğu bu kelimenin doğru yazımı konusunda ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

DOĞRU YAZILIŞI RESTORANT MI, RESTORAN MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelime ''restoran'' olarak yazılmalıdır. Aşağıda cümle içinde doğru yazılmış örneklerine de ulaşabilirsiniz.

Restoran (doğru kullanım)

Restorant (yanlış kullanım)

RESTORAN DOĞRU YAZILMIŞ ÖRNEKLERİ

Şirketimizin yeni açılışını ünlü bir restoranda yiyeceğimiz yemek ile kutlamayı düşünüyoruz. Doğru

Akşam yemeği için rezervasyon yaptıramadığımız restorant tıklım tıklım doluymuş. Yanlış

Evimizin yakınlarında çok güzel bir restoran açıldı. Doğru

Yeni açılan restorantta yemek yiyebilmek için uzunca kuyruk bekledik. Yanlış

Kenarda birikmiş parasıyla yeni bir restoran açmaya karar verdi. Doğru