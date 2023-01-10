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Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:44 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:44

Restoran Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Restoran Mı, Restoran Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Restoran Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Restoran Mı, Restoran Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzün en temel problemlerinden birisi de yazım hatalarıdır. Özellikle sosyal medyada yapılan yazım yanlışları bilgi kirliğinin hızla yayılmasına neden olur. Türk Dil Kurumu, resmi internet sitesinden verdiği hizmet ile yazım hatalarını en aza indirebilmek için tüm sözcüklerin doğru yazımlarını sorgulamaya imkân tanıyor. Restorant nasıl yazılır sorusunun yanıtı da bu konuda en çok araştırılan kelimelerden birisi olarak dikkat çekiyor. TDK’ye göre restoran nasıl yazılır sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte TDK ile restoran doğru yazılışı!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden bu sözcüğün doğru yazımını sorgulayabileceğiniz gibi bu başlık altından da en ayrıntılı şekilde doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Restorant mı, restoran mı diye düşünerek kararsız kalan vatandaşlar bu sözcüğün doğru yazılışının yanı sıra cümle içinde doğru kullanılmış örneklere de ulaşabilecekler. Türk Dil Kurumu'ndan (TDK) alınan bilgilere göre restorant mı, restoran mı? TDK ile doğru yazımı için ayrıntıları incelemeye başlayabilirsiniz.

RESTORANT NASIL YAZILIR?

Restoran sözcüğü birçok kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Doğru yazdığını sanarak yanlış yazan birçok kişinin bulunduğu bu kelimenin doğru yazımı konusunda ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

DOĞRU YAZILIŞI RESTORANT MI, RESTORAN MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelime ''restoran'' olarak yazılmalıdır. Aşağıda cümle içinde doğru yazılmış örneklerine de ulaşabilirsiniz.

Restoran (doğru kullanım)

Restorant (yanlış kullanım)

RESTORAN DOĞRU YAZILMIŞ ÖRNEKLERİ

Şirketimizin yeni açılışını ünlü bir restoranda yiyeceğimiz yemek ile kutlamayı düşünüyoruz. Doğru

Akşam yemeği için rezervasyon yaptıramadığımız restorant tıklım tıklım doluymuş. Yanlış

Evimizin yakınlarında çok güzel bir restoran açıldı. Doğru

Yeni açılan restorantta yemek yiyebilmek için uzunca kuyruk bekledik. Yanlış

Kenarda birikmiş parasıyla yeni bir restoran açmaya karar verdi. Doğru

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Restoran Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Restoran Mı, Restoran Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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