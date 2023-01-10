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Haberler Kültür Sanat Haberleri Teneffüs Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Tenefüs Mü, Teneffüs Mü? Teneffüs Doğru Yazılışı
Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:43 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:43

Teneffüs Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Tenefüs Mü, Teneffüs Mü? Teneffüs Doğru Yazılışı

Teneffüs Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Tenefüs Mü, Teneffüs Mü? Teneffüs Doğru Yazılışı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Teneffüs nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı teneffüs mü, tenefüs mü? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''teneffüs'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler teneffüs nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı teneffüs mü, tenefüs mü?

TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''teneffüs'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

TENEFFÜS DOĞRU YAZILIŞI

Bu teneffüs arkadaşlarım ile oyun oynayacağım.

Teneffüs zilini çok az duyuyoruz.

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Teneffüs Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Tenefüs Mü, Teneffüs Mü? Teneffüs Doğru Yazılışı
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