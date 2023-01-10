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Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:36 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:36

Yevmiye Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Yövmiye Mi, Yevmiye Mi? Yevmiye Doğru Yazılışı

Yevmiye Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Yövmiye Mi, Yevmiye Mi? Yevmiye Doğru Yazılışı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Yevmiye nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı yevmiye mi, yövmiye mi? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''yevmiye '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler yevmiye nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı yevmiye mi, yövmiye mi?

YEVMİYE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''yevmiye'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

YEVMİYE DOĞRU YAZILIŞI

Haftalık yevmiye mi bu akşam veremeyecekmiş.

Çok az yevmiye alıyorum.

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Yevmiye Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Yövmiye Mi, Yevmiye Mi? Yevmiye Doğru Yazılışı
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