Uzun süren ön hazırlık ve araştırma döneminin ardından senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınan '49'un yönetmenliğini Hakan İnan üstlendi. Sarsıcı bir hikayeyi birbirinden etkileyici oyuncu performansları ve hiç düşmeyen bir tempo ile anlatan '49', yeni sezonda sinema izleyicisinin en merak ettiği projelerin başında geliyor.

DEAŞ'ın esir aldığı 49 Türk vatandaşının kurtarılma hikayesi '49' filmi 20 Ocak'ta vizyona giriyor | Video