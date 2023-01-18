Firavun Tutankhamun’un hazineleri sergisi İstanbul’da

Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi" ilk kez Türkiyede sanatseverler ile buluştu. Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri isimli sergi hakkında, "20. Yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olan ve ilk kez Türkiye'ye gelen Tutankhamun hazinelerinin, tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gereken bir sergi olduğunu" söyledi.

20. Yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilen hazinelerin sunulduğu 470 parça eserin sergilendiği "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi" Ayazağa'daki Uniq Expo İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Sergi öncesi düzenlenen tanıtım toplantısından sonra ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı anlatımı ile tanıtıldı. Sergi Organizasyonu Level Aş Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman ve Mısır Akradite Kreatörü Muhammed Atıf Abdelshafy katıldığı sergi tanıtımında Mısır antik tarihinde genç yaşında hayatını kaybeden Firavun Tutankhamun'un hayatı ve aşkı Haneksamun'un yaşantısı hakkında bilgilendiren sergi büyük ilgi gördü. Tutankhamun'un 100 yıl önce keşfedilen lahit mezarı, mumyası ve altın ölüm maskesi ile tahtı ve hazine odasında ortaya çıkan 5 binin üzerinde eserin 470 tanesi İstanbul'a getirildi. Firavunun 16 yaşına kadar olan hayatından sonra sonsuz hayat için yolculuğu ve beraberinde yapılan altından hazinesi stantlarda tanıtıldı. Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri isimli sergi hakkında, "20. Yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi olan ve ilk kez Türkiye'ye gelen Tutankhamun hazinelerinin, tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gereken bir sergi olduğunu" söyledi.

20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen ve ölümünün üzerinden geçen 3300 yıldan sonra tüm dünyada büyük bir üne kavuşan Firavun Tutankhamun'un kral mezarında bulunan hazineler, her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922'de "Bozulmamış halde bulunan ilk firavun mezarı" özelliği taşıyan Tutankhamun'un mezarından çıkarılan eserler, Mısır'daki Krallar Vadisi'nde gün yüzüne çıkarılan en zengin ve görkemli hazine olma özelliğini taşıyor. 1961'den bu yana 62 yıldır dünyayı dolaşan ve ziyaretçi rekorları kıran Çocuk Kral Tutankhamun'un Hazineleri Sergisi, ilk kez Türkiye'de UniqExpo İstanbul'da ziyarete açıldı.

PROF.DR. İLBER ORTAYLI, "GİZEMLİ SERGİ MUTLAKA GÖRÜLMELİ"

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde konumlanan Antik Mısır uygarlığının MÖ yaklaşık 3100 yılından MÖ 30 yılına kadar 3000 yıldan uzun bir süre boyunca mühendislikte, yazıda ve sanattaki görkemli başarılarıyla bölgedeki en güçlü ve en etkileyici uygarlıklardan biri olduğunu söyledi. 9 yaşında tahta çıkarak Mısır'ın 18. Hanedanlığı döneminde hüküm süren ve 19 yaşında gizemli biçimde ölen 'Çocuk Kral' Tutankhamun'un Antik Mısır tarihinde farklı bir yeri olduğunu belirten Prof. Dr. Ortaylı, ilk kez Türkiye'ye gelen Tutankhamun hazineleri sergisinin, tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gereken bir sergi olduğunu söyledi.

TARİHTE BULUNAN EN ZENGİN KRAL HAZİNESİ

Level A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi"nin organizatörü olan Tufan Zaman'da sergide, Tutankhamun'un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400'ün üzerinde eserin birebir replikalarının yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Tutankhamun'un Hazinesi'ne ait 5 bin parçadan oluşan orijinal koleksiyon, mezarın keşfedilişinin 100. yılı şerefine Kahire'de, Gize Piramitleri'nin karşısında inşa edilen Büyük Mısır Müzesi'ndeki yeni evine kavuşurken, Mısır Hükümeti'nin akredite sanatçıları tarafından özenle üretilen birebir replikaları eş zamanlı olarak UniqExpo İstanbul'da sergiliyoruz. Sergi, ziyaretçileri Tutankhamun'un hazinelerinin 1922'de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından bulundukları zamanki gibi Antik Mısır'ın gizemlerini keşif yolculuğuna çıkaracak. Sergi boyunca Antik Mısır ve Tutankhamun ile ilgili Arkeolog Howard Carter'ın günlüklerine dayanan video ve projeksiyon gösterileri ile benzersiz bir deneyim sunulacak. Sergide hazineye ait 400'ün üzerinde eserin yanı sıra ünlü firavunun gizemli hikâyesi ve Antik Mısır'a dair yeniden kurgulanan görsel unsurlar yer alacak. Her yaştan ziyaretçiler bu sayede Tutankhamun'un yaşamına yakından tanıklık ederken bu gizemli ve görkemli yaşamı en ince ayrıntısına kadar gözlemleyebilecek." dedi.