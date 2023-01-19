AKM’de çocuklara yarı yıl tatil eğlencesi hazırlandı

Eğitim ve öğretim dönemine ara verilen tatil dönemi boyunca da etkinliklerinde hız kesmeyen Atatürk Kültür Merkezi, 23 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında, 4 -12 yaş aralığındaki çocukları yepyeni ve unutamayacakları deneyimlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ritim Atölyesi, Çocuklar İçin Drama Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölyesi, Erken Müzik Atölyesi, Resim Sevinci, Resimle Tanışıyorum Atölyesi, Ukulele Atölyesi, Yaratıcı Dans Atölyesi, Meyve Sebze Orkestrası atölyeleri ile çok sayıda çocuğu ağırlayan Atatürk Kültür Merkezi, büyük beğeni toplayan keyifli atölyeleriyle yarıyıl dönemi boyunca da çocukları ağırlamaya devam edecek. AKM Çocuk Sanat Merkezinin çocuklara yönelik hem geliştiren hem eğlendiren atölyelerinin yanısıra Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan Dijital Hayvanlar Alemi Digizoo ile çocuklar hayvanların dünyasını daha yakından tanıyabilecekler.

ÇOCUKLAR AKMÇOCUK SANAT MERKEZİNDE ENSTRÜMANLARLA TANIŞACAK

Atatürk Kültür Merkezi, çocukların ilk müzik deneyimlerini paylaşmak ve yaygınlaştırmak adına AKM Çocuk Sanat Merkezinde; Çello, Piyano, Gitar ve Keman atölyeleri düzenliyor. Atölyeler boyunca ilgili enstrümanların resitallerini dinleyecek olan çocuklar, atölye sırasında enstrümanları deneyimleme fırsatı da yakalayacak. Müzik kategorisinde çocuklara Caz Dans atölyesi de sunan Atatürk Kültür Merkezi, dünyanın en seçkin caz eserlerini çocuklara önce dinletecek ardından yeni dans cümleleri öğrenmelerini sağlayacak. Son olarak müzikle birleştirilen cümleler bir dans koreografisine dönüştürülecek ve çocuklar yeni öğretileriyle bir dans performansı sergileyecek. Bu kısa performans da bir videoya dönüştürülerek ailelere hediye edilecek.

ÇOCUK ATÖLYELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR SOKAK HAYVANLARINA KATKI SAĞLAYACAK

Çocukların psikomotor becerilerini geliştirirken eğlenmelerini sağlayan atölyelerine yepyeni seçenekler de ekleyen Atatürk Kültür Merkezi, yarıyıl tatil dönemini çocuklar için unutulmaz kılmayı hedefliyor. #Hermamabirnota projesi kapsamında gönüllü eğitmenlerin yer aldığı ve çocukların hayal güçlerini kullanarak faaliyete geçeceği atölyeler, çocukların doğa ile olan bağını da güçlendirecek. Çocukların kozalakları süsleyeceği Kozalaklardan Hayvan Dostlarım atölyesi, sokak kedileri için evlerin tasarlanacağı Minik Dostlarımın Yeni Yuvaları atölyesi, çeşitli materyaller kullanılarak maskelerin yapılacağı Patili Balo atölyesi, yapraklarla kolaj çalışması yapılan Yapraklarla Patili Dostlarım atölyesi, çocukların çizecekleri kelebekleri hayal güçlerini kullanarak süsleyecekleri Sihirli Kelebekler atölyesi, kar küresi yapımının deneyimleneceği Patili Kürem atölyesi gibi hayvan figürlerinin başrolde olacağı tüm atölyelerde çocuklar, ilgili hayvanlarla hakkında yepyeni şarkılar da öğrenecek. Çocuklara özel çeşitli boncuklardan bileklik ve kolye yapımının öğrenileceği bir Kendi Takımı Tasarlıyorum atölyesinin geliri de sokak hayvanları yararına aktarılacak.

ÇOCUKLAR DİJİTAL HAYVANLAR ALEMİ DİGİZOO İLE YENİ HAYVANLARI TANIYACAK

Her yaşa hitap eden geniş bir içerik yelpazesine sahip Atatürk Kültür Merkezi, başta çocuklar olmak üzere hayvanların dünyasını keşfetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan 30 hayvanı, doğal yaşam alanlarından koparmadan ziyaretçilerle buluşturuyor. İçinde hologram teknolojisi, interaktif ekranlar ve birbirinden eğlenceli birçok aktivitenin yer aldığı dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, teknolojinin gücüyle hayvanlarla bağ kurmanın en yenilikçi yolunu sunuyor. Kutuplardan Afrika çöllerine, Avrupa ve Asya'da yaşayan birçok farklı ve nadir görülen türün yanı sıra yaklaşık 230 milyon yıl önce ortaya çıkmış hayranlık uyandırıcı dinozorlar ve filgiller familyasının buzul çağı kahramanı mamut gibi nesli tükenmiş hayvanlar da sergide dijital olarak canlandırılacak.