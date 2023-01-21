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Giriş Tarihi: 21.1.2023 09:48

“Uluslararası Kısa Film” ve “Uluslararası Fotoğraf” yarışmalarına başvurular sürüyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Uluslararası Kısa Film” ve “Uluslararası Fotoğraf” yarışmalarına başvurular sürüyor

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenecek “Uluslararası Kısa Film” ve “Uluslararası Fotoğraf” yarışmalarına başvurular devam ediyor.

Uluslararası Kısa Film Yarışmasına, Türkiye, KKTC ve uluslararası üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler katılabilecek. Yarışmaya katılacak kısa filmlerin sürelerinin ise en az üç, en fazla 15 dakika olması gerekiyor. Yarışmaya katılacak eserler, özgünlüğü, verilen ya da verilecek olan mesajın içeriği ve algılanma kolaylığı, anlatım dili ve kurgusu, anlatımın görsel - işitsel niteliği ve yaratıcılık unsurları göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Fotoğraf Yarışması ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı onuruna, "Cumhuriyet Işığı: 100. Yılında Cumhuriyetin 100'ü" teması ile düzenlenecek. Yarışmanın ikinci teması ise "Kültürel Miras" olacak. Ön jüri değerlendirmesini geçen eserler arasından, yarışmanın kazananlarını ise Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu başkanlığında toplanacak olan ana jüri üyeleri belirleyecek.

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“Uluslararası Kısa Film” ve “Uluslararası Fotoğraf” yarışmalarına başvurular sürüyor
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