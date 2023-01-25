Prof. Dr. Ümit Hassan anısına sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını yaptığı 434'üncü sergi olma özelliği taşıyan "Güzel Sanatlar Sergisi"nde resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraydan oluşan eserler sanatseverlerle buluşacak.

20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleşecek. Doç. Dr. Erdoğan Ergün: "Bütün sanatseverleri, kıymetli Hocamız Prof. Dr. Ümit Hassan'ı bir kez daha anmak ve sergilenecek sanat eserlerini deneyimlemek üzere sergimizin açılışına bekliyoruz. Değerli bilim insanı Prof. Dr. Ümit Hassan hocamız, üniversitemizin her tuğlasında emeği olan, on binlerce öğrenci yetiştiren efsanevi bir isim. Kendisiyle aynı dönemde, aynı çatı altında bir arada olmak sadece benim için değil bütün akademisyen sanatçılarımız için büyük bir onur" dedi.