300 yıllık hamam ve Sinagog canlanıyor

Beyoğlu Kültür Yolu'nun bir parçası olarak kültür-sanat merkezine dönüştürülecek olan Karaköy'deki 200 yıllık genelevin 35 binasının yıkımı gerçekleştirildi. Genelev binalarının bir tarih üzerine inşa edildiği ortaya çıktı. Yıkım sırasında tescilli 2 tarihi eser de günyüzüne çıkarıldı. İş makinelerinin yıkım yaptığı sırada uzmanlarca fark edilen kırmızı tuğlalı yapının Osmanlı mimarisinin tipik bir örneği olan 300 yıllık hamam olduğu anlaşıldı. Büyük Eşkanazi Sinagogu'nun duvarları da hafriyatla birlikte görünür oldu. Anıtlar Kurulu'nun tespit ettiği eserlerin 300 yıllık Osmanlı hamamı ile 120 yıllık tarihiyle bilinen sinagog olduğu kaydedildi. Kalan 5 yapı için ise hak sahipleriyle kurulun görüştüğü, tarihi sinagog ve hamamın, Şubat ayında bir araya gelecek olan kurul kararının ardından tarihe kazandırılması için projelendirileceği kaydedildi. İstanbul Arkeoloji müzesi uzmanlarının gözetiminde süren çalışmalar hafriyatın kaldırılmasının ardından hızlanacak. Beyoğlu Belediyesi'nin yürüttüğü projenin parçası olarak yıkılan genelevin yerine yapılacak kültür sanat merkezinin, Atatürk Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Muammer Karaca Tiyatrosu, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi gibi yapılarla kaynaştırılması planlanıyor.