Mısır’da 16 metrelik papirüs bulundu

Mısır'ın Sakkara bölgesinde çalışan arkeologlar, uzmanların "son yüzyılda türünün tek örneği" olarak nitelendirdiği, MÖ 50 yıla kadar uzanan bozulmamış eski bir papirüsü ortaya çıkardılar. Söz konusu papirüs, keşfedilen 250 ahşap lahitten birinin içinde bulundu. 16 metre uzunluğundaki papirüs, ölümden sonraki yaşamlarında kişilere yardımcı olmak için Firavun'un Ölüler Kitabı'ndan açıklamalar ve büyüler içeriyor. Keşif, son yüzyılda ilk kez eksiksiz bir papirüs belgesinin ortaya çıkarılmasına işaret ediyor. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, Tahrir'deki Mısır Müzesi'nde tamamen restore edilen papirüsün Arapça'ya çevrildiğini ve Büyük Mısır Müzesi'nin açılışında sunulacağını söyledi. Papirüsün adı, Mustafa Veziri'ye ithafen "Veziri Papirüsü" olarak adlandırıldı.