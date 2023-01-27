Rektör Ümit Hassan anısına sergi açıldı

Açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Hocamızın, anısının tüm sevenleri tarafından yaşatılacağına eminim. Bugün anısına ithaf edilen bu sergi ve onun anısına bir araya gelen sevenleri bunun en güzel kanıtı" derken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, "İnsan, hayattan göç etse bile unutulmamak, daima güzel anılarla var olmak ister. Bizler de bugün tüm kalbi duygularımızla Ümit hocamızın anısına adanan bu eserleri kucaklıyoruz" diye konuştu.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Güzel Sanatlar Sergisi'ndeki tüm eserlerin Prof. Dr. Ümit Hassan'ı yansıttığını ifade ederek, "Bugün burada sanatseverlerle buluşan tüm bu eserler, Ümit hocamızın çok yönlü bilim insanı kimliği ile doğru orantılı. Aynı onun gibi naif, nezaketli, nüktedan ve hoş sohbet kişiliğini yansıtırcasına çok geniş bir zenginliğe sahip" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 434'üncü sergisi olan sergi, 20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.