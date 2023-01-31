Carmen yeniden AKM’de sahnelendi

Fransız besteci Georges Bizet'nin 4 perdelik opera eseri 'Carmen', 15 yıl aradan sonra geçtiğimiz ekimde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenmişti. Opera severlerin yakından bildiği eser, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. İspanya'nın Sevilla şehrinde tütün fabrikasında işçi olarak çalışan ve güzelliğiyle herkesin aklını başından alan çingene kızı Carmen'in hikâyesinin anlatıldığı eser, önceki akşam İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından yeniden sahnelendi. Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu dört perdelik operada başrolleri paylaşan mezzosoprano Nesrin Gönüldağ (Carmen) ve tenor Ali Murat Erengül (Don Jose) performanslarıyla yine büyük alkış aldı.