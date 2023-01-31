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Giriş Tarihi: 31.1.2023 11:03

Adana'da duygulandıran sergi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da duygulandıran sergi

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Pakistan halkının kültürünü sanatsal etkinliklerle tanıtmak amacıyla “Pakistan Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılı” temasıyla düzenlenen Chughtai Sanat Ödülleri 2022 Sergi ve Ödül törenine katıldı.

Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğini, dostluğunu, samimiyetini, dayanışmasını sözle ifade edebilmek mümkün değil diyen Vali Elban, "Pakistan ile diplomatik ilişkilerimizin 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resim yarışması için gençlerimizin, yavrularımızın yaptığı resimleri görme ve inceleme şansı bulduk. Burada bizim kelimelere dökemediğimiz, kelimelerle ifade edemediğimiz o dostluk ve yakınlık duygularımızı yavrularımız yüreklerinden gelen o temiz ve pak duygularla o kadar güzel ifade etmişler ki hakikaten gezerken biz çok etkilendik, aynı zamanda çok duygulandık" dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Elban ve Pakistan Büyükelçisi Junaid tarafından verildi.

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Adana'da duygulandıran sergi
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