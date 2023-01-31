Özdemir Altan’ın eserleri HİTAM adlı sergide sunulacak

Ünlü ressam Özdemir Altan'ın 27 yıl önce Hamburg'ta "Soyağacı Dizisi" adıyla düzenlediği serginin ardından bazı gümrük sorunları nedeniyle gümrükte kalan eşya" işlemine tâbi tutulan 33 eseri Tasfiye Tüzüğü kapsamında Kültür Bakanlığına devredilmiş, Altan'ın başvurusuyla eserler 8 Haziran 1999'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne teslim edilmişti. Altan, 2000 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin envanter defterine "Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nden gelen "Soyağaçları Dizisi" olarak kaydedilen eserleri geri alabilmek için başlattığı hukuki süreci 22 yıl sonunda kazandı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde muhafaza edilen tablolar, ressam Altan'a iade edilmeden önce son kez İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde 3 Şubat 2023 – 15 Mart 2023 tarihleri arasında HİTAM adlı sergiyle sanatseverlere sunulacak.

Duayen ressam Özdemir Altan'ın da katılacağı sergi açılışından önce Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu "Özdemir Altan'ın Sanatı" başlıklı bir konferans verecek.

ÖZDEMİR ALTAN KİMDİR?

Yetenek sınavıyla şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan dönemin İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden Zeki Faik İzer'in öğrencisi olarak 1956 yılında mezun oldu. 1962'de aynı okulda asistanlığa başlayan Altan; yardımcı doçent, doçent ve profesörlük unvanlarını da mezun olduğu okuldan aldı. Çağdaş, avangart düşünce ve Pop- Art'ı Türkiye'ye ilk getiren sanatçı oldu. Küratörlük eylemini ilk kez hayata geçiren isim oldu. Şuan 92 yaşında olan ressam, birçok sergi düzenledi, çok sayıda ödül aldı.