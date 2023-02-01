Genç sanatçılar dünyaya Aşık Veysel’in gözünden bakacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen "Genç Sanat: 9. Güncel Proje Yarışması"nın teması, 2023'ün UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla onun en ilk akla gelen dizesi "Uzun İnce Bir Yoldayım" günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, karışık teknik gibi yenilikçi üretimlerin teşvik edilerek daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen yarışma, genç sanatçıların, Âşık Veysel'in ifade gücünü, onun gönül gözünden hayata ve sanata bakış açısını anlamalarını ve anlatmalarını sağlayacak.

Yarışma sonunda, 5 esere 24'er bin lira başarı, 5 esere 12'şer bin lira mansiyon ve 20 esere de 3 bin 500'er lira sergileme olmak üzere toplam 250 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışma başvuruları, 14 Ağustos - 4 Eylül 2023 tarihleri arasında e-devlet bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Yarışma şartnamesine de aynı adresten ulaşılabilecek.