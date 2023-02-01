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Giriş Tarihi: 1.2.2023 17:18 Son Güncelleme: 1.2.2023 17:18

Genç sanatçılar dünyaya Aşık Veysel'in gözünden bakacak

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Genç sanatçılar dünyaya Aşık Veysel’in gözünden bakacak

Genç sanatçılar, büyük halk ozanı Âşık Veysel’in 50. vefat yıl dönümünde, ozanın dizelerinden ilham alarak yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen "Genç Sanat: 9. Güncel Proje Yarışması"nın teması, 2023'ün UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla onun en ilk akla gelen dizesi "Uzun İnce Bir Yoldayım" günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, karışık teknik gibi yenilikçi üretimlerin teşvik edilerek daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen yarışma, genç sanatçıların, Âşık Veysel'in ifade gücünü, onun gönül gözünden hayata ve sanata bakış açısını anlamalarını ve anlatmalarını sağlayacak.

Yarışma sonunda, 5 esere 24'er bin lira başarı, 5 esere 12'şer bin lira mansiyon ve 20 esere de 3 bin 500'er lira sergileme olmak üzere toplam 250 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışma başvuruları, 14 Ağustos - 4 Eylül 2023 tarihleri arasında e-devlet bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Yarışma şartnamesine de aynı adresten ulaşılabilecek.

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Genç sanatçılar dünyaya Aşık Veysel'in gözünden bakacak
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