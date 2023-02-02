Çocukları sanat ve sanatçılarla buluşturan Türkiye'nin ilk festivali! Art&Kids Fest 3-4-5 Şubat'ta Fişekhane'de

3 – 4 – 5 Şubat 2023 tarihlerinde Fişekhane'de binlerce çocuğu ve ailelerini ağırlayacak olan Art & Kids Fest Türkiye'nin ilk sanat ve çocuk festivali olarak yoğun ilgi görüyor. Festival kapsamında ünlü sanatçıların da yer alacağı atölyeler miniklerin el becerileri, teatral yetenekleri, müzik kulakları gibi birçok yönlerini desteklerken, özgüvenlerini, bedensel ve ruhsal gelişimlerini de arttırıyor. Sanatın yaratıcılığı çocukların dünyasında yepyeni ufuklar açacak!
Ünlü Sanatçılar Art & Kids Fest'te Çocuklarla Buluşuyor!
3 – 13 yaş arası çocukları sanatla ve birbirinden değerli sanatçılarla buluşturan Art & Kids Fest kapsamında, fotoğrafçılık alanında hem uluslararası düzeyde hem de Türkiye'de kendini ispat etmiş ve fotoğrafçılık denilince akla ilk gelen isimlerden ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut çocuklarla keyifli fotoğraf atölyeleri yapacak. Çocuklar ayrıca çizimlerinde kendine özgü dünyasını baş döndürücü detaylarla birleştiren başarılı resim sanatçısı Mehmet Sinan Kuran ile kitlesel resim atölyesinin de keyfini çıkaracaklar.
Arkki ile gün boyu yapılacak mimari tasarım atölyeleriyle çocukların el becerilerine olan yetenekleri gelişecek ve mimari tasarıma ilgi duyan minikler açı, ölçek, mekân ilişkisine dair fikir sahibi olacaklar. Müzik atölyelerinin Doremusic Akademi tarafından gerçekleştirileceği seanslarda çocuklar müziğin ritmiyle kendi hayal dünyalarını buluşturacaklar.
Art & Kids Fest'te Kimozo yeni nesil çocuk hareket spor merkezi ile çocuklar bütünsel gelişimlerini destekleyen oyunlaştırma sistemiyle eğlenerek, gelişerek spor aktiviteleri yapma şansı ile festival boyunca tüm gün süren atölyelerde keyifli deneyimler edinecekler. Edding ile kalemlik boyama atölyesinde çocuklar kalemliklerini kişiselleştirerek yaratıcılıklarını ve el becerilerini arttırıyor olacak.
Art & Kids Fest'teki diğer etkinlikler arasında ukuleleden vurmalı çalgılara pek çok enstrüman ile eğitimlerin olduğu müzik atölyeleri, kitlesel resim, kukla atölyesi, oyuncak atölyesi, seramik atölyesi, hamur atölyesi, stop motion animasyon atölyesi, dijital sanat atölyesi, mimari tasarım, tekstil boyama, teknoloji atölyeleri, minik şefler atölyesi, yüz boyama atölyesi, neşeli büstler atölyesi ve heykel atölyesi yer alacak.
Disiplinler arası en önemli ve değerli öğrenme alanı olan sanat aracılığı ile çocukların yepyeni bilgiler öğrenmesini sağlayan, bunları da ezbersiz, deneyim odağında, yeteneklerini keşfederek ve geliştirerek sunan Art & Kids Fest, öz güveni yüksek ve var olduğu topluma, dünyaya faydalı bireylerin yetişmesi misyonuyla çalışmalarını yürütüyor. Resimden müziğe, heykelden hamura, animasyondan karikatüre, fotoğrafçılıktan dijital sanata kadar geniş bir yelpazede atölyeler gerçekleştiren Art & Kids Fest'te çocuklar konusunda uzman ve oldukça değerli sanatçılar ile bir araya gelerek, birlikte unutulmaz anlar geçiriyorlar.
Sanatın gücü çocukların hayal gücüyle Art & Kids Fest'te buluşuyor!
3 - 4 – 5 Şubat 2023 tarihlerinde Fişekhane'de düzenlenecek 3 – 13 yaş arası Türkiye çapından tüm çocukları ve ailelerini ağırlayan, ağırladığı ziyaretçilerine de sanatla iç içe, benzersiz deneyimler, yepyeni keşifler sunan Art & Kids Fest'in biletlerini https://biletinial.com/tiyatro/art-kids-fest-fskhne sitesi üzerinden online alabilir ya da saat 11.00'da başlayan festivalin gişesinden aynı gün satın alabilirsiniz.