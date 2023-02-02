Çocukları sanat ve sanatçılarla buluşturan Türkiye'nin ilk festivali! Art&Kids Fest 3-4-5 Şubat'ta Fişekhane'de

Disiplinler arası en önemli ve değerli öğrenme alanı olan sanat aracılığı ile çocukların yepyeni bilgiler öğrenmesini sağlayan, bunları da ezbersiz, deneyim odağında, yeteneklerini keşfederek ve geliştirerek sunan Art & Kids Fest, öz güveni yüksek ve var olduğu topluma, dünyaya faydalı bireylerin yetişmesi misyonuyla çalışmalarını yürütüyor. Resimden müziğe, heykelden hamura, animasyondan karikatüre, fotoğrafçılıktan dijital sanata kadar geniş bir yelpazede atölyeler gerçekleştiren Art & Kids Fest'te çocuklar konusunda uzman ve oldukça değerli sanatçılar ile bir araya gelerek, birlikte unutulmaz anlar geçiriyorlar.