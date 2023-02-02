‘Müslüm Baba’nın felsefesini gelecek kuşaklara aktaracağız’

Müslüm Gürses'in ismi sonsuza kadar yaşatılacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Baba Dostları Platformu kuruluyor! Projeyle, Müslüm Gürses'in felsefesinin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Düzenlenen toplantıda konuşan Ahmet Misbah Demircan; Müslüm Gürses'in duruşu, kişiliği ve karakteriyle milletin gönlüne taht kurduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Müslüm Gürses, duygusunu daha derinden yaşayan ve dinleyicilerine de bunu aktarabilen biriydi. Bu minvalde sanatçımız ile ilgili yapılacak her proje değerlidir. Tavsiyem odur ki kendisini anma programları yapılsın. Bu imkanla da sevenleri ve kendisine gönül verenler yılda bir kez de olsa bir araya getirilsin. Müslüm Gürses felsefesini Z kuşağı ile gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolu, onu layıkıyla anmak ve hatıralarını yaşatmaktır."