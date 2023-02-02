Ortak varoluş iki rekora daha aday

Hatay'da 1600 metrekarelik boyutuyla "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği"nin iki dalda daha rekoru için başvuru yapıldı. Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'nde bulunan EXPO alanında sergilenen taban mozaiği, "en fazla taşla yapılan mozaik" ve "en büyük oval mozaik" dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi. 44 şehirden getirilen doğal taşlarla oluşturulan mozaikte üç semavi dinin simgelerinin yanı sıra Habibi Neccar Dağı, Akdeniz, Asi Nehri, gazella gazella türü dağ ceylanı gibi kenti anlatan unsurlar yer alıyor. Bölgeye yapılan kültür turlarının da uğrak yeri olan mozaiği bugüne kadar 150 bin kişi ziyaret etti. Mozaikte 40 ton doğal taş ve 16 milyon küçük kare taşlar kullanıldı. AA