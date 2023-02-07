16 günde 38 oyun

Tozkoparan İskender Müzikali, önceki akşam Maslak'taki bir gösteri merkezinde gösterimini tamamladı. Sömestir tatili boyunca tam 38 kez perde açan, büyük küçük demeden binlerce sanatseveri ağırlayan ve çok kez kapalı gişe sahnelenen müzikal, 16 günlük serüveninde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin ilk süper kahramanı Tozkoparan İskender ile dostlarından oluşan Mavi Ay ekibinin çıktığı fantastik yolculuk sanatseverlerden tam not aldı. Müzikalde rol alan Çağan Efe Ak, Berat Efe Parlar, Leya Kırşan, Yağız Kılınç, Nazlı Yağcı, Deniz Erayvaz, Elif Sevinç, Arda Kalaycı, Ilgım Kablan, Arda Şahin performanslarıyla izleyicilerin gözdesi oldu. Müzikal, gelecek aylarda yurt içi ve yurt dışında turne yapacak.