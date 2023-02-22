Tarihi eserler Arkeoloji Müzesi’nde güvende

Depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da çeşitli müzelerde bulunan eserler, restoratör ve arkeologlar eşliğinde Arkeoloji Müzesi'nde toplandı. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, "Müzemizde hasar var ama herhangi bir eserimize, mozaiğimize zarar vermemiş. 3 bin 763 eseri güvenli şekilde vitrinlerden alıp naklettik. Kral Şuppiluliuma heykeli tamamen ayakta. Kaidesi bile duruyor. Antakya lahdimiz ayakta. İskelet mozaiğimizin olduğu salonumuza da hiçbir şey olmamış. Mozaiklerimiz sağlam" dedi. Müzenin bahçesinde kurulan çadırlarda bazı eserlerin restorasyonunun yapıldığını aktaran Ersoy, 3 bin 500 metrekarelik 210 mozaik pano ile diğer müzelerden 555 eserin Hatay Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındığını vurguladı. KÜLTÜR SANAT