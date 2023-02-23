Gezen sinema çocuklar için deprem bölgesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği'nce oluşturulan Gezen Sinema, ilk durağı Malatya'da çadır kentte kalan çocuklara kapılarını açtı. Çadır kentteki ilk etkinlikte, film gösterimi öncesinde zeybek ve Erik Dalı oynayan depremzede çocuklar, 120 çocuk kapasiteli sinema salonu bulunan TIR'ın içinde şarkılar söyledi. 2017'den beri devam Gezen Sinema'yı Türkiye'nin 72 ilinde, yaklaşık 600 ilçede çocuklarla buluşturduklarını söyleyen dernek başkanı Erol Gözen, Malatya'dan sonra yaşam alanı oluşmuş diğer kentlere giderek, depremden olumsuz etkilenen çocuklara destek vermek istediklerini söyledi.