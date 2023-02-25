İspanya’da konser veren Cihat Aşkın depremzedeleri unutmadı

Keman virtiözü Cihat Aşkın önceki akşam İspanya Murcia'da konser verdi. 'Kemanın Büyüsü' adlı konserde kendisine İtalyan piyanist Roberto Issoglio'nun eşlik ettiği Aşkın, depremzedeleri de unutmadı. Yayınladığı videoda deprem bölgesindeki yurttaşlarımız için rehabilitasyon projesi hazırladığını söyleyen Aşkın, "İçinde bulunduğumuz durum çok üzücü. Binlerce yuva söndü, yüreklerimiz parçalandı. Ülkece depremzedelere yardım etmeye devam ediyoruz. Bu felaket hepimizde toplumsal bir travmaya yol açtı. Hiçbir şey olmamış gibi günlük hayata devam edemiyoruz. Yapabileceğimiz en güzel şey rehabilitasyon projeleri. Biz birkaç sanatçı dostumuzla rehabilitasyon projelerini depremin vurduğu 11 ilde hayata geçiriyoruz. Ekip olarak 11 ilde ihtiyaçları karşılayıp deprem yaralarını sarmaya çalışacağız. Onlarla birlikte olduğumuzu gösterebilmek için bu acıyı omuzlayabilmek için var gücümüzle çalışacağız" diye açıklama yaptı.