CSO ADA ANKARA’da Çanakkale şehitleri anılacak

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun 2 Mart'ta gerçekleşecek solo konserinde, Fatma Mete İlhan, Yeter Tunç, Ertan Çıngı, Cengizhan Akar dünün ve bugünün seçkin türküleriyle müzikseverler ile buluşacak.

"BAROK DÜNYANIN PIRLANTALARI"

Almanya'nın ve dünyanın en prestijli barok topluluklarından Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin, CSO ADA ANKARA'nın "misafir yerleşik orkestrası" olarak ikinci konseriyle 2 Mart'ta sahne alacak. Geçtiğimiz sene kırkıncı sanat yılını kutlayan başta Grammy olmak üzere pek çok uluslararası kayıt ödülü sahibi Akademie Für Alte Musik Berlin, barok müziğinin en güzel eserlerinden oluşan bir programla eşsiz bir konser deneyimi yaşatacak.

CSO, ŞEF BAS WIEGERS VE SOLİST SARA DRAGAN

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 3 Mart'ta çağının en büyük virtüözlerinden Sergei Rachmaninoff'u 150. Doğum Yıldönümü'nde Hollandalı şef Bas Wiegers yönetiminde, bestecinin Senfonik Danslar eseri ile anıyor. 19 yaşındaki ödüllü yıldız kemancı Polonyalı Sara Dragan'ın solist olarak yer aldığı programda, sanatçı Henri Wieniawski'nin Fa diyez minör 1. keman konçertosunu seslendirecek.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA

Umut Vardarlı'nın uyarlayıp yönettiği Alis Harikalar Diyarında 4 Mart'ta minik sanatseverler ile buluşacak. Alis'in renkli dünyasını anlatan bu özel oyun CSO ADA ANKARA'da izleyicilere farklı dünyaların kapısını aralayacak. Biletler ise şimdiden tükendi.

ANTONİO SERRANO

Armonikanın dünya starı Antonio Serrano'nun klasik müziğin harika melodilerine, cazın cesur armonilerine ve senkoplu ritimlerine dayanan yeni projesi "Clazzical" 4 Mart'ta caz serisi kapsamında müzikseverler ile buluşacak. Eşsiz bir repertuvara sahip bu keyifli konserde Gershwin'in Rhapsody in Blue motifleri, 60'ların Boogaloo'su iç içe geçiyor; Schubert'in ünlü serenatı müzikseverleri Stan Getz ve Joao Gilberto'nun rüya gibi dünyasına götürüyor.

HACI ARİF BEY ESERLERİ

CSO ADA ANKARA'nın 'Kahve Konserleri' serisi kapsamında gerçekleşen Mart ayındaki ilk konseri 'Hacı Arif Bey Eserleri'nin icra edileceği Mâziden Gelen Nağmeler, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun solist Ertuğrul Sevindik'e eşlik etmesiyle, 5 Mart'ta saat 11.00'da dinleyicileri ile buluşacak.

"SOLO PİYANO RESİTALİ"

İtalyan piyanosunun romantik ismi ve Ludovico Einaudi ekolünün en önemli temsilcilerinden Roberto Cacciapaglia 5 Mart'ta olağanüstü bir konser vermek üzere gelecek. Müzikseverler tarafından "Kalbi piyanosunun tuşlarında atan büyük usta" olarak tanımlanan, Milano doğumlu Roberto Cacciapaglia, klasik müzik ve elektronik müziği eşsiz bir uyumla birleştiren beste ve yorumlarıyla biliniyor. Uzun yıllardır mistik müzik ve dans üzerine araştırmalar yapan Cacciapaglia, araştırmaları sırasında tanıştığı sufizmden beslenen müziği ile dinleyenleri mest ediyor.

KADINLARIN TÜRKÜ DÜNYASI

Şef Necmi Kıran yönetiminde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu kadın ses sanatçıları kadınların türkü dünyasına özel bir yolculuk yapacak. Kadın sanatçıların hazırladığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel konser 8 Mart'ta gerçekleşecek.

GÜRMEN VE AŞKIN PİYANO KEMAN RESİTALİ

Dört kıtada verdiği konserler, resitaller, seminerler, dersler ve yayınlarla sanatını yansıtan usta keman virtüözü Cihat Aşkın ve Türkiye'nin en geniş repertuvarlı usta piyanistlerinden Cana Gürmen 9 Mart'ta çok özel bir resitalde bir araya gelecek.

"MEHMET AKİF ERSOY ANISINA"

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bestelenen eserlerini, 10 Mart'ta sanatseverler için seslendirecek.

CSO, ŞEF CAN OKAN VE DANIEL MULLER– SCHOTT

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 10 Mart konserinde yeni kuşak şeflerinden Can Okan yönetiminde, sahnesini ünlü Alman çellist Daniel Müller-Schott ile paylaşıyor. Daniel Müller-Schott'un Eduard Lalo'nun Viyolonsel Konçertosu'nu seslendireceği konserin programında, orkestra eserlerinde ise Samuel Barber'in Adagio, Richard Wagner'in Tristan ve İsolde Operası'ndan Prelüd ve Aşk Ölümü ile Parsifal Operası'ndan Prelüd yer alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KİLİM ATÖLYESİ

Somut Olmayan Kültürel Miras örneklerimizden biri olan Geleneksel Dokuma Tekniklerinden Kilim Dokuma etkinliği eğitmenler Sultan Gürbüzer ve Bilgen Turan yönetiminde minik ziyaretçilerle buluşacak. 11 Mart'ta CSO ADA ANKARA'da gerçekleşecek olan atölyede çocuklara yaratıcılık, motor becerileri, iletişim kurma becerisi gibi birçok kazanım sağlanması hedefleniyor. Biletler ise şimdiden tükendi.

BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ

Yurt içinde ve yurt dışında 30 bin seyirciye ulaşan Bir Garip Orhan Veli Müzikali, 11 Mart'ta yeniden izleyicilerle buluşacak. Reha Özcan Kumpanyası'nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, ünlü şair Veli'nin kaleminden İstanbul'u, aşkı ve tüm insanlık hallerini kucaklayan bir oyun olarak izleyiciyi sarıp sarmalıyor. Yaşama sevincini, umudu, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille aktaran ölümsüz şair Veli'nin dizeleri, her yaştan, deneyimden, duygudan seyirciyi kucaklıyor. Seyircilerin de sahneyle iletişim kurup akışı yeniden yarattığı bu oyun, bir tiyatro deneyiminden fazlasını sanatseverlere vadediyor.

ASTOR PIAZZOLA ANISINA

Arjantin'in en ünlü ve Avrupa'nın en saygın bandoneon sanatçılarından Marcelo Nisinman, Astor Piazzolla'nın doğum günü olan 11 Mart'ta sanatçıyı anmak için özel bir program hazırladı. Avrupa'nın en seçkin klarnetçilerinden kabul edilen Thorsten Johanns, kontrbas ustası Zoran Markoviç, gerek klasik gerekse elektro gitarda aranılan isimlerden Alberto Mesirca ve bandoneon virtüözü Marcelo Nisinman'ın solistliğinde sahneye çıkacak dörtlü, Piazzolla'nın doğum gününde müzikseverleri tangonun bambaşka aleminde bir yolculuğa çıkaracak.

İNSAN'A

Devlet Çoksesli Korosu 11 Mart'ta Tarihi Salon'da vereceği konserde acı, öfke, umut, kabul ve inkarın sürekli yer değiştirdiği iç dünyamızda müziğe tutunuyor ve sizi insan olmanın ne demek olduğu sorusu üzerine birlikte düşünmeye davet ediyor. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği Devlet Çoksesli Korosu, "İnsan'a" konserinde Barber, Grieg ve Aşık Veysel'den eserler seslendirecek.

WİGMORE SOLİSTLERİ

Londra'daki dünyaca ünlü Wigmore Hall'un yöneticisi John Gilhooly tarafından kurulan Wigmore Solistleri oda müziği ve resital serisi kapsamında olağanüstü bir programla geliyor. İngiltere'nin en önde gelen klarnet virtüözlerinden Michael Collins'in yönetmenliğinde konserler veren "Wigmore Solistleri" oda müziği evreninde yepyeni bir ses, taze bir nefes ve bir mertebe olarak kabul ediliyor. 12 Mart'ta gerçekleşecek konser programında Mozart'ın, "Klarnet ve Yaylılar için Beşlisi" ile Schubert'in klarnet, fagot, korno, keman, viyola, çello ve kontrbas için yazdığı sekizlisi yer alıyor.

"ULVİ CEMAL ERKİN ANISINA"

Ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet, başarılı piyanist Emre Elivar ile çağdaş müziğe yön veren öncü kuşak bestecilerimizden Ulvi Cemal Erkin'in piyanolu beşlisini seslendireceği konserle 13 Mart'ta dinleyicileriyle buluşacak. Konser öncesi uzman müzikolog Ersin Antep sanatçılarla 19.15'te fuaye alanında söyleşi gerçekleştirecek.

ANNA FEDOROVA SOLO PİYANO RESİTALİ

Dünyanın en iyi on kadın piyanistinden biri olarak kabul edilen Ukraynalı piyanist Anna Fedorova, 15 Mart'ta oda müziği ve resital serisi kapsamında ilk Ankara konserini vermek üzere CSO ADA ANKARA'ya geliyor. Verbier Festivali, BBC Proms ve Elbphilharmonie Festivali gibi dünyanın en prestijli klasik müzik etkinliklerindeki konserleri ile 2022'ye damgasını vuran Anna Fedorova, bu konserinde müzikseverleri klasik müziğin fantezi ve gizem dolu dünyasında farklı bir müzikal yoluculuğa çıkmaya davet ediyor.

MÜZİKTE ALLA TURCA DÖNEMİNİN ZİRVESİ

Soprano Cansu Baş, bariton ve anlatıcı Serhan Bali, piyanist Tutu Aydınoğlu; Osmanlı İmparatorluğunda geliştirilen mehter marşlarının etkisiyle dünyaya gelen 'alla turca' (Türk stili) akımıyla en fazla özdeşleşen ve bu stilde en güzel eserleri veren bestecilerle sanatseverleri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Viyana Klasiklerini oluşturan ana besteciler Haydn, Mozart ve Beethoven'in yanı sıra müzik tarihinde Barok dönemden klasik döneme geçişte önemli bir yere sahip Gluck ve 'İsveçli Mozart' olarak bilinen klasik dönemin ünlü İskandinav bestecisi Joseph Martin Kraus'un Türk temalı eserleri 15 Mart'ta dinleyicisiyle buluşacak.

TÜRK DÜNYASINDA KADIN

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 16 Mart'ta Türk dünyası coğrafyasında kadına verilen değerin ve kadın motifinin işleneceği bir konser gerçekleştirecek. Şef Cem Gürdal yönetiminde topluluk sanatseverleri ses ve saz sanatçılarının yorumları ve dans gösterileri ile buluşturacak.

HEKİMLERİMİZİN DİLİNDEN NAĞME-İ ŞİFA

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, 16 Mart Perşembe günü CSO ADA ANKARA'da tıp alanındaki başarılarının yanında, besteleriyle de kültürümüze eserler kazandırmış bestekarların şarkılarını icra edecek.

DAVE HOLLAND TRİO

Tüm türlerdeki müziğin varoluşuna dair olan tutkusu ve devamlı yenilikçi müzik toplulukları ile iş birlikleri yaparak, yeni müzik dünyaları yaratmaya kendini adaması ile 50 yılı aşkın profesyonel kariyerini sürdüren basçı, besteci ve grup lideri Dave Holland 16 Mart'ta caz serisi kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Grammy ve 2017'de NEA Caz Ustası unvanı da dahil olmak üzere, kendi alanında en yüksek ödüllere layık görülen sanatçı müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak.

ULU KALE, ÇANAKKALE

Şef Necmi Kıran yönetimindeki, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi özel anma konseri 17 Mart'ta dinleyicisiyle buluşacak.

18 MART ÖZEL KONSERİ

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserin anlatıcılığını üstlenen Sinan Pekinton ile beraber 17 Mart akşamı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri ile seyircisiyle buluşuyor.

MELİSSA ALDANA

2019 yılında çıkardığı albümü "Visions" ile pek çok ödül alan, aynı albümdeki Elsewhere parçası ile Grammy'e aday gösterilen Melissa Aldana 19 Mart'ta CSO ADA ANKARA'da. Frida Kahlo'dan ilham alan Aldana, erkek egemen bir toplumda kadın saksafon sanatçısı olarak kendine özel bir yer edindi. Yayınladığı ilk albümünde, tınılarındaki yeni boyutlar ve kendine özgü sesiyle müzik dünyasına imzasını attı. 2022 yılında efsanevi plak şirketi Blue Note Records ailesine katılan sanatçı buradan çıkardığı ilk albümü 12 Stars ile Ankara dinleyicisine eşsiz bir konser deneyimi yaşatacak.

ENSTRÜMANLARIN BULUŞMASI

'CSO Sanatçıları ile Pazartesi Konserleri' kapsamında gerçekleşecek konserler serisinin ilk konseri 20 Mart akşamı Mavi Salon'da başlıyor. Kontrbas ve piyanoda Evren Şen, kaval ve balabanda Turgay Pişkin ve konuk sanatçı olarak Japon geleneksel enstrümanı hulisi-shakuhachi ile Kaya Ulaş müzikseverleri dopdolu bir enstrüman buluşmasına hazırlıyor.

"DÖRT EL PİYANO RESİTALİ"

Yıllardır yurt dışında yaşayan ve uluslararası kariyerlerine başarıyla devam eden piyanistler Özgün Aydın ve Muhiddin Dürrüoğlu seçkin bir konser projesi kapsamında bir araya geliyor. Avrupa'nın ve dünyanın önemli salonlarında sahne alan, solist kariyerlerinin yanı sıra oda müziği alanında da dünyaca ünlü isimlerle konserler veren sanatçılar, dünyanın renkleriyle dopdolu eserleri 20 Mart'ta müzikseverler ile buluşturacak.

KAFKASLARDAN ESEN RÜZGÂR

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen ve Kafkasların tüm kültürel ve müzik/sanatsal renklerinin sergilendiği özel solo konserde, Kafkasların enerjisi dinleyicilere geçecek. Unutulmaz bir deneyim yaşatacak konser 22 Mart'ta gerçekleşecek.

ŞENAY LAMBAOĞLU

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı festivallerle büyük beğeni toplayan yorumcu, şarkı yazarı ve besteci Şenay Lambaoğlu 22 Mart'ta dinleyiciler ile buluşacak. Yorumculuğunun yanı sıra şarkı yazarı kimliği ve özgün tarzıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu'nun "Hayat Defteri" adlı 5. ve son albümü ile 2021 Mayıs ayında müzikseverlerle buluşmuş ve müzik eleştirmenleri tarafından büyük beğeni toplamıştı. Düzenlemelerini Genco Arı'nın yaptığı "Bilirim", "Çiçekli Perdeler" ve "Sis" şarkılarıyla kadınlara ilham veren sanatçı konserde en sevilen şarkılarından oluşan renkli bir repertuvarla sahnede olacak.

BAŞKENT SEZON KONSERLERİ 5

Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent sezon konserlerinin beşincisinde şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde, klarnetçi Ecesu Sertesen'e eşlik edecek. Programda H. Uçarsu, H.N. Tura ve Y. Tura'dan eserler yer alıyor.

OZ BÜYÜCÜSÜ

Umut Vardarlı'nın uyarlayıp yönettiği Oz Büyücüsü oyunu 25 Mart'ta minik sanatseverler ile CSO ADA ANKARA'da buluşacak. Biletler şimdiden tükendi.

"GELİN ALLAH DİYELİM"

On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferinde, en güzel ilahileri ve kasideleri, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği solistleri sanatseverler için seslendirecek. Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetimindeki konser 30 Mart'ta dinleyicileriyle buluşacak.