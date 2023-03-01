İstanbul Anadolu Adliyesi’nin genç şairinden duyarlı davranış

Asrın felaketiyle ülkece zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Adliyede görev alan 31 yaşındaki Kübra Çoban, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu zorlu süreçlerden geçti. Ancak içindeki yaşam sevgisiyle hataya tutunan Çoban, 2012 yılında girdiği memurluk sınavını kazanıp adliyede personeli olarak iş hayatına atıldı.

ŞİİR YAZMA TUTKUSU YEPYENİ BİR KAPI ARALADI

Hem adliyede çalışıp hem de şairlik yapan Kübra Çoban'ın şiire olan ilgisi ona bambaşka bir kapı daha araladı. Yazmaya başladıktan bir süre sonra ilk şiir kitabını yayınlayan adliye personeli, yılmadan yazmaya devam etti. Yazdığı şiirlerle adliyedeki herkesin takdirini toplayan Çoban, uzun süredir üzerinde çalıştığı "İçimdeki Duygular" adlı şiir kitabı projesini de hayata geçirmeyi başardı.

BAŞSAVCILIKTAN ŞAİR PERSONELİNE TAM DESTEK

Genç adliye personeli büyük uğraşlar sonucu yayınladığı ikinci şiir kitabını büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'a takdim etti. Başsavcılığın büyük desteğiyle başarılı bir şair olma yolunda ilerleyen Çoban'ın basılan şiir kitabının editörlüğünü de İstanbul Anadolu Basın Savcısı Ahmet Aslan üstlendi.

"KİTAP GELİRİMİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAĞIM"

İkinci şiir kitabını elinde tutarken duygularını aktaran Çoban, "İkinci kitabımın yayınlanmasından dolayı çok mutluyum. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Cumhuriyet Başsavcımız Sayın İsmail Uçar'a, Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın İsmail Değirmenci'ye, Cumhuriyet Savcımız Sayın Ahmet Aslan ve Basın Büro Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Selçuk Köse'ye çok teşekkür ederim. Kitabımın satış gelirlerini depremzede vatandaşlarımıza bağışlamak istiyorum" dedi. Genç şairin bu duyarlı düşüncesi, herkes tarafından büyük takdir topladı.