Bronz heykelli “Müzisyenler”

Ev sahipliği yaptığı anıt heykellerle açık hava müzesi görünümünde olan YDÜ kampüsü, açılışı yapılan yeni heykellerle sanatla bütünleşmeye devam ediyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan ve keman, gitar ve saksafon taşıyan müzisyenleri bir araya getiren "Müzisyenler" de açık hava sahnesinde yerlerini aldı. Kampüsünde yer alan heykellerin sayısı 150'yi aştı.

Hürriyet Anıtı, Haberciler Anıtı ve Teknoloji Avcısı Anıtı gibi dikkat çeken eserlerin yanı sıra, rektörlük binasını çevreleyen ve 14 Türk ülkesini simgeleyen 30 bronz heykel, voleybol, basketbol, golf gibi sporları yapan sporcuları simgeleyen heykeller ve dünyanın farklı kültürlerini simgeleyen pek çok figürün bir araya geldiği YDÜ kampüsündeki açık hava sahnelerinde de artık "Müzisyenler" ziyaretçilerini selamlayacak.

Açık alanlarında sergilenen heykelleri, hemen her kapalı alanda duvarları süsleyen ilgi çekici sanat eserleri ve farklı sergi alanlarında düzenli olarak açılan sergileri ile başta öğrencileri olmak üzere her kesime sanatla dolu bir kampüs yaşamı sunan YDÜ, kampüs içerisinde ve dışında yer alan müzeleri ile de ülkenin kültür sanat atmosferine büyük bir değer katıyor.