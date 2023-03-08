Azerbaycan Kurucu Lideri Belgeseli gösterime girdi

İlk olarak Ankara'da yayınlanan belgesel film Ege bölgesinde ilk gösterimi Manisa'da yapıldı. Mehmet Emin Resulzade'nin yaşamında ki kesitler, çektiği zorluklar, aile ve akrabalarının katledilmesi ve görüşlerinin yer verildiği belgesel filmde, araştırmacıların yanında aile fertlerinden hayatta olan tek torunu Reis Rasulzade'de röportaj verdi.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğinin girişimleri ile Manisa'da da beyaz perdede yayınlanan filmin gösterimine yapımcısı ve sunucusu Huseyn Jevadzade'de katıldı.

Film Azerbaycan dışında ikinci defa Manisa'da yayına girmiş olması Manisa'da ki izleyici tarafından memnuniyetle karşılanırken, izleyenler tarihi bilmek, milli bilinç ve şuur adına bu tarz filmlerin önemli olduğunu ifade ettiler.

Herkesin tarihini ve geçmişin bilmesinin önemli olduğunu ifade eden Türkiye'de yaşayan kardeş ülke Azerbaycan vatandaşı Mirsadık Aliyev, Mehmet Emin Resulzade'nin Azerbaycan'ın kuruculuğu ve devlet olarak tanınmasında büyük, müstesna rolü olduğunu. "En Samimi Sevgiyle" belgesel filminin insan üzerinde duygulandıran bir etki bıraktığını söyledi.

AZERBAYCAN DIŞINDA YURTDIŞINDA İKİNCİ GÖSTERİM MANİSA'DA YAPILDI

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mehmet Emin Resulzade'yi hem anmak, hem de onun hayatını sevenlerine aktarmak için etkinliği gerçekleştiridiklerini ifade eden 09:35 – 10:53 Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül "Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusunun Mehmet Emin Resulzade'nin vefatını 68. Yıl dönümü. Bu noktada hem onun ruhunu yad etmek hem de sevenlerine onu anlatmak adına bir araya geldik ve sevenlere o belgesel filmi sunma niyetindeyiz. Şu an burada iki salon doldu. Üçüncü salonla birlikte programı yaklaşık 200 kişiye sunacağız" dedi.

"En Samimi Sevgiyle" filminin Azerbaycan devlet televizyonunda yayımlanan "Yüz Yılın Sırları" belgesel serilerinden biri olduğuna değinen Belgesel Film Yapımcı ve sunucusu Huseyn Jevadzade "Film Azerbaycan devletinin kurucusu Mehmet Emin Resulzade den bahsediyor. Filmde onun Azerbaycan'da, Türkiye'de, Avrupa'da yaşadığı hayatı anlatılıyor. Filmin süresi 45 -50 dakikadır. Film Azerbaycan'da iki ay sinemalarda gösterime sonra ilk defa Türkiye'de yurtdışı yayıma başladı. İlk gösterim Ankara'da oldu. Bugün ilk bu bölgede Manisa'da gösterime girdi. Daha sonra İstanbul, Antalya gösterime girecek olup, ondan sonrası Avrupa'da Varşova, Paris, Tel-Aviv, Washington, gösterime girmiş olacak. Yani bugün "En Samimi Sevgiyle" Belgeselin sizinle beraber yurtdışında ikinci gösterimini izledik" diye konuştu.