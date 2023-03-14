Özbek sanatçının 30 eseri sanatseverlerle buluştu

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gümüş Anahtar Onur Ödülü sahibi de olan sanatçı Aminov'un kişisel sergisinde "Hatıralar", "Altın Akşam", "Konfüçyus" "Karmi" ve "Sadakat" gibi pek çok özel eseri de yer alacak. Sanatçı, "Konfüçyüs" adlı eserinde öğretileri Çin ve Doğu Asya medeniyeti üzerinde derin bir etki bırakan Çin düşünürü ve filozofunun imajını tasvir ediyor.

"Hatıralar" adlı eserinde ise elinde kitap ile oturup düşünen ve hayatının belirli anlarını özleyen bir kişi resmediliyor. "Altın Akşam" ise sıcak bir yaz akşamında Taşkent'in doğasını tasvir ediyor. Kıbrıs'ın renkli manzaralarından da ilham alan sanatçı, "Karmi" isimli eserinde ise KKTC'de kendisini en çok etkileyen yerlerden olan Karmi'yi resmediyor. "Sadakat" isimli eseri ise sevgiyi ve bağlılığı simgeliyor.