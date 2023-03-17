Arkas Sanat Merkezi baharın ilk sergisini Arkas Koleksiyonu'nda Pencere ile açıyor. Sergi, sanat tarihinin farklı dönemleri ya da üsluplarını temsil eden eserlerin bir arada sunulmasıyla ortaya çıkan etkileşimleri, yakınlaşmaları, ayrışmaları ve benzerlikleri izlerken pencereyi görme ve pencereden görme biçimlerimiz hakkında çoğul okumalar geliştirerek pencerenin ötesindekilere bakıyor. Serginin açılış öncesi basın toplantısında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, "Sanat insana iyi gelir diyerek 25. sergimizin açılışını tamamı Arkas Koleksiyonu'ndan Türk ve yabancı sanatçılardan oluşan "Arkas Koleksiyonu'nda Pencere" adıyla yapıyoruz. Resim, sanatçıların dünyaya açılan penceresidir. Arkas Koleksiyonu'nda Pencere sergisi pencere temasının, farklı eserlerde, sanatçıların farklı üsluplarıyla nasıl belirdiğini görmeye imkan sağlıyor. Bu tarz tematik sergileri orijinal bakış açıları sunan, eserlere yeni anlamlar katan, görünmeyenleri görünür hale getiren ve bir yandan da koleksiyona açılan bir pencere olarak görüyorum" dedi.

VAROLUŞUN TEMSİLİ

Sergi Direktörü Müjde Unustası, "Resim sanatında dış dünyayı içerinin bir parçası haline getiren pencereler; umut, özlem, özgürlük gibi derin duyguları sembolize ederken kimi zaman da hayatın ve varoluşun temsili olarak karşımıza çıkıyor. Sergi, pencerenin gündelik hayatta sıradan bir nesne, alışılagelmiş mimari bir unsur olmanın ötesinde; bir "eşik" olarak okunmasına alan açmak için hazırlanan bu sergi ile ziyaretçileri bir keşif yolculuğuna davet ediyoruz" dedi. Sergi küratörü Jean Luc Maeso, "Arkas Koleksiyonu'ndan bir seçkiyle bu sergide 18. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna sanatçıların pencere temasıyla ilişkilerinin gelişimini anımsatmayı amaçladık. Perspektif araştırmalarındaki rolü ve sembolizmleriyle güncelliğini korumakta olan pencere, sanatçıların hayal gücünde tercih edilen bir motif olagelmiştir. Pencere; tartışmasız olarak estetik, şiirsel ve sembolik mekanın inşasına katkıda bulunur ve sonsuz potansiyel diyalektikler dizisinin önünü açar." dedi.

23 TEMMUZ'A KADAR AÇIK KALACAK

Jean-Baptiste Greuze, Paul Signac, John Atkinson Grimshaw, William Adolphe Bouguereau, Henri Le Sidaner, Bernard Buffet, Albert Marquet, Edouard Frederic Wilhelm Richter gibi sanatçıların eserlerini bir araya getirmenin yanı sıra, Hoca Ali Rıza, Şevket Dağ, Namık İsmail ve Nuri İyem gibi farklı dönemlerden Türk ressamların eserlerine de ev sahipliği yapan "Arkas Koleksiyonu'nda Pencere" sergisi 23 Temmuz'a kadar açık kalacak. İzmir'e sanat alanında yaptıkları katkılara da değinen Lucien Arkas, "İzmir'i sanat şehri yapmak istiyoruz. İzmir'de açacağımız sanat merkezlerinin daha önce haberlerini vermiştik. Bunlardan biri olan 2018 yılında restorasyonuna başladığımız Mattheys Köşkü'nde hazırlıklar tamamlanmak üzere. Burada Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü adıyla Arkas Halı Koleksiyonu'ndan bir seçki sergilenecek. Aynı zamanda, Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda'nın yaşamış olduğu köşkün restorasyonunu da sürdürüyoruz. Burada Arkas Resim Koleksiyonu'ndan Türk sanatçılara ait eserler sergilenecek. Bir yeniliği daha bugün ilk defa paylaşacağım. Çeşme Belediyesi iş birliği ile Arkas Sanat Alaçatı için çalışmalara başladık. Arkas Sanat Alaçatı içinde Lucien Arkas Salonu daimî sergi salonu ve süreli sergi salonları olacak ve bu kez daha modern sergilere ve günümüz sanatçılarına yer vereceğiz" diye konuştu.

ÇOCUKLARA ÖZEL

Sergi kapsamında Arkas Sanat Merkezi tarafından farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan Cumartesi Çocuk Atölyeleri ile çocuklar özgürce üretmenin keyfine varıyorlar. Yarım saat süren sergi turunun ardından gerçekleşen yarım saatlik atölye çalışmasında çocuklar, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını keşfediyorlar. Ücretsiz ve kontenjanla sınırlı etkinliklere katılım için etkinlik@arkassanatmerkezi.com adresine elektronik posta göndererek rezervasyon yaptırmak yeterli.