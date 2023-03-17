Dünya Koro Müziği Sempozyumu, 25-30 Nisan’da İstanbul’da yapılacak

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) tarafından 25-30 Nisan'da düzenlenen etkinliğe, ABD, İspanya, Tayvan ve Kanada'nın da aralarında yer aldığı 28 ülkeden korolar ve alanında uzman konuşmacılar katılacak.

Konuk korolar ile koro şeflerinin performanslarının yanı sıra 28 farklı ülkeden uzman konuşmacılar da etkinlikte yer alacak.

Beyoğlu'nun tarihi mekanlarında ve AKM'de gerçekleştirilecek konserler, sergiler, atölyeler ve etkinlikler, koro müziğinin farklı stil ve geleneğini içeren bir programla müzikseverler ve sektör profesyonelleriyle buluşacak.

BU YILKİ TEMA "DEĞİŞEN UFUKLAR"

IFCM'nin 6 yılın ardından düzenlediği sempozyuma, 50'nin üzerinde konuşmacı ve binden fazla sanatçının katılması bekleniyor.

Koro müziğine dair mümkün olduğunca çeşitli ve farklı biçimleri kapsayabilmek adına sempozyumun bu yılki teması "Değişen Ufuklar" olarak belirlendi.

Sempozyumda, yurt dışından 11 koronun özel davetli olduğu, Türkiye'den ise 30'dan fazla koronun yer alacağı seçkin bir program sunulacak.

WSCM kapsamında AKM, Galata Mevlevihanesi, St. Antuan Kilisesi gibi Beyoğlu'nun tarihi güzelliğini yansıtan 11 farklı mekanda 44 konser müzikseverlerle buluşacak.

Estonya'dan Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu, Endonezya'dan Batavia Madrigal Singers, Lübnan'dan Fayha Ulusal Korosu, ABD'den Georgia Devlet Üniversitesi Şarkıcıları, Gabon'dan Le Chant Sur La Lowe, İspanya'dan Leioia Kantika Korala, Porto Riko'dan Orfeon San Juan Bautista, İsveç'ten Sofia Vokalensemble, Tayvan'dan Taipei Filarmoni Oda Korosu, Kanada'dan Vancouver Gençlik Korosu ile Türkiye'nin önde gelen sanat topluluklarından Devlet Çoksesli Korosu, AKM Türk Telekom Opera Salonu sahnesine çıkacak.

Sempozyuma özel bestelenen eserlerin prömiyerinin de etkinlikte yapılacak.

Çocukların da unutulmadığı program kapsamında Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Borusan Çocuk Korosu, Lüleburgaz Çocuk Korosu, Beşiktaş Çocuk Korosu ve Macaristan'dan Cantemus Çocuk Korosu sahne alacak.

ÜNLÜ İSİMLER "USTALIK SINIFLARI"NDA KATILIMCILARLA BULUŞACAK

Sempozyum kapsamında ustalık sınıfları düzenlenirken, Ragnar Rasmussen öncülüğünde yapılacak "Şeflik Ustalık Sınıfı", sempozyumun ana etkinliklerinden biri olacak.

Ko Matsushita öncülüğünde gerçekleşecek "Bestecilik Ustalık Sınıfı"nda, aktif katılımcıların besteleri üzerinden bestecilik tekniklerine ağırlık verilecek.

Tonu Kaljuste, Anthony Trecek King ve Maria Guinard gibi dünyaca ünlü isimler, kültür ve sanat alanında farklı konularda konuşmalar gerçekleştirecek.

WSCM'nin akademik programında, depremden etkilenmiş çocuklar, gençler ve yetişkinlerle çalışacak müzik eğitimcilerinin faydalanabileceği "Dayanışma Oturumları" yer alacak. Başvuran eğitimciler, koro müziğinin birleştirici gücüne odaklanan atölye çalışmalarına ücretsiz katılabilecek.

Sempozyuma bireysel katılım için kayıtlar 1 Nisan'a kadar sürecek.