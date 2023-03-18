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Giriş Tarihi: 18.3.2023 11:25

Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle savaşta yer alan 26 geminin gerçekçi maketleri YDÜ Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sergilendi. Ücretsiz olarak ziyarete açık olan koleksiyon da diğer pek çok eser de bir araya getirildi.

Koleksiyonda yer alan, Nusret Mayın Gemisi'nden Queen Elizabeth'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona'dan Samsun'a çıkarak ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlattığı Bandırma Vapuru'na kadar 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerle tarihe yolculuk yaptırıyor.

Ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerinin bir arada bulunduğu ve maketlerin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor. Segide, Çanakkale'yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemilerinden Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de yer alıyor.

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Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu
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