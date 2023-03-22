21 akademisyenin 50 eseri yarın açılacak

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle Şubat ayı sergisini ertelediklerini hatırlattı. Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Yaşadığımız bu kötü dönemde, toplum olarak, sanatın iyileştirici gücüne hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Akademisyen sanatçılarımızın eserlerinden oluşan ve zengin bir eser çeşitliliğine sahip olan sergimizin de bu açıdan son derece değerli olduğuna inanıyorum" dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını yapacağı 438'inci sergi, 15 Nisan 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.