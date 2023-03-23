"Bir resim bin kelimeye bedeldir"

Sanatın iyileştirici gücünden ilhamla Renklerle Uyanırken adlı resim sergisine ev sahipliği yapan Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi, hasta ve yakınlarının tedavi süreçlerinde sanat ile iç içe olmalarına imkân sağlıyor. Sanatçı Burçin Gökçen'in; doğa, ironiler, masallar ve rüyalardan ilham alarak oluşturduğu, akrilik boya tekniği ve renklerin yardımıyla tuvalle buluşturduğu eserlerinde, doğa ve deniz canlıları başrolde yer alıyor. "Renklere Uyanırken" resim sergisi, Gökçen'in alegorik anlatımıyla sanatseverlerde pozitif duyguları ortaya çıkarmayı amaçlıyor. İçinde bulunduğumuz zor durumun ve ruhsal boşluğun yarattığı etkilerin sanat ile iyileşebileceğine inanan Gökçen, sanatın umut aşıladığını ve yüzyıllardır sanatın iyileştirici gücünün insanlar üzerinde önemli etkisi ve tedavi edici yönü olduğuna dikkat çekiyor.

DUYGULARIN İFADESİNDE SANATIN BÜYÜK GÜCÜ

Duyguların ifadesinde sanatın önemine vurgu yapan Klinik psikolog Burcu Durak, "Bir resim aslında bin kelimeye bedeldir diyebiliriz. Sanatın psikoloji, insan psikolojisi, ruh sağlığı üzerinde önemli bir yeri var. Çünkü bazen biz duygularımızı çok net ifade edemiyoruz. Bazen duygusal tıkanıklıklar yaşayabiliyoruz ve bununla birlikte bu bizim için ruhsal olarak birtakım patolojilere dönüşen durumlara sebebiyet de verebiliyor." diye konuştu.

"ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ DUYGULARIMIZI RESİMLERLE ANLATIRIZ"

Sanatı psikoterapide özellikle kullandıklarını belirten Durak, "Dışavurumcu terapi dediğimiz bir terapi tekniği var. Sanat dediğimizde içinde resim, müzik, heykel ve daha birçok dalı barındırıyor. Bunların tümünü sanat psikoterapisinde kullanıyoruz. Resim bunların en önemlilerinden biri. Biz çocukluğumuzdan beri aslında duygularımızı resimlerle anlatıyoruz. Çocukların yaptığı resimler, orada kullandıkları renkler hep çok önemlidir ve bu anlamda da resim aslında duyguların en rahat ifade edildiği sanattır diyebiliriz. Burada bizler danışanlarımızdan bir ressam gibi resimler yapmalarını beklemiyoruz zaten. Tabii ki ressamların eserlerinde de onların ruhsal dünyalarından yansımaları görüyoruz ama sanat psikoterapisinde yaptıkları resimlerden ressam gibi resimler yapmalarını beklemiyoruz. Önemli olan serbest bir şekilde duygularını o kâğıtlara, tuvallere aktarmaları, o boyaları özgürce kullanmaları ve duygularını yansıtabilmeleri." şeklinde konuştu.

"SANATA NEREDEN DOKUNURSAK RUHUMUZA DA ORADAN DOKUNURUZ"

Sanatın ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi bazen fiziksel hastalıkların tedavisinde de kullanılabildiğine değinen Durak, şunları söyledi: "Örneğin kanser hastalarına, uzun süreli ya da ayaktan tedavi alan hastalara bakıldığında sanat psikoterapistine alınan hastaların duygu durumlarının daha düzenli olduğu ve fiziksel sağlıklarının daha hızlı iyileşebildiği, tedaviye yanıt verebildiğini gördük. Aslında burada amaç duygunun ifade edilmesi. Yani söze dökülemeyen yaşam deneyimlerinin ifade edilebilmesi. Bu yüzden de sanatın insan ruh sağlığında çok önemli bir yeri var. Biz dili hep sözcükler olarak görürüz ama aslında birçok farklı dil var. Dans terapisinde beden dilimizle anlatırız mesela. Heykel, seramik, resim, müzik hepsi öyledir. Yani sanata nereden dokunursak, ruh sağlığımıza da oradan dokunmuş oluyoruz."

"RENKLERLE UYANIRKEN" TEDAVİ GÖREN HASTALARA İLHAM OLACAK

Renklere Uyanırken resim sergisinin de tedavi gören hastalar için bir ilham kaynağı olacağını dile getiren Durak şöyle devam etti: "Bir hastane ortamında sanata dair bir şey görüyor olmak hastaları rahatlatıyor. Vurgulamak istediğimiz şey aslında sanatın bizim ruh sağlığımız üzerinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ve bir resme bakarken onu yapan sanatçıyla bütünleşmemiz, oradaki duygularını görmemiz. Çünkü onlar tamamen serbest olarak sanatçının o anda düşündüğü tasarladığı ve kendi hayal gücüyle ürettiği ürünler. Dolayısıyla da aslında onları görmek, izlemek, onunla bağlantıya geçmek ve oralarda kendimizle alakalı bir şeyleri buluyor olmak açısından önemli. Bu anlamda sanat galerilerini, müzeleri gezmeyi, var olan atölyelere katılmayı hastalarımıza öneriyoruz."

"Renklere Uyanırken" Resim Sergisi, Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekliyor.