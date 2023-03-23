CSO ADA Ankara nisanda sanata doyacak

Nisanın ilk günü ünlü oyuncular Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil, Sir Alfred Tennyson'ın Enoch Arden adlı eserine hayat verecek. Piyanist Orçun Orçunsel ve kum ressamı Ramazan Yumrutepe bu dopdolu programa eşlik edecek. Aynı gün Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızdan olan "Renkleri ve Dokunuşları

Suda Harmanlayan Sanat: Ebru Sanatı" atölyesi ile Duygu Orak 1 Nisan'da CSO ADA ANKARA'da minik sanatseverlerle buluşacak. Yine 1 Nisan'da Uluslararası yarışmalardaki birincilikleriyle adından söz ettiren arpist Merve Kocabeyler, renkli bir solo arp repertuvarıyla dinleyicileri sanata doyuracak.