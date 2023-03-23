CSO ADA Ankara nisanda sanata doyacak

FERHAT GÖÇER CSO'DA DİNLEYİCİSİYLE BULUŞACAK
CSO ADA, müzikal serisi kapsamında 9 Nisan'da başarılı sanatçı Ferhat Göçer'i ağırlayacak. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin "Aldırma Gönül", Ferhat Göçer'in performansıyla 9 Nisan'da seyircisiyle buluşacak. Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Şef Cem Gürdal yönetiminde Türk Dünyası'nın seçkin müzik eserlerini 12 Nisan'da CSO ADA ANKARA'da müzikseverler ile buluşturacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Burak Tüzün yönetiminde CSO'nun solist sanatçısı Çağıl Yücelen'e eşlik ediyor. Gabriel Faure, Schubert ve Can Atilla'nın eserlerinin icra edileceği konser 14 Nisan akşamı dinleyicileri ile buluşacak.