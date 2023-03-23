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Giriş Tarihi: 23.3.2023 12:26

CSO ADA Ankara nisanda sanata doyacak

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
CSO ADA Ankara nisanda sanata doyacak

CSO ADA Ankara nisan ayına sanatla girecek. Her günü birbirinden güzel sanat etkinlikleriyle dolan CSO, sanatseverleri nisanda da dopdolu bir programla misafir edecek.

Nisanın ilk günü ünlü oyuncular Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil, Sir Alfred Tennyson'ın Enoch Arden adlı eserine hayat verecek. Piyanist Orçun Orçunsel ve kum ressamı Ramazan Yumrutepe bu dopdolu programa eşlik edecek. Aynı gün Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızdan olan "Renkleri ve Dokunuşları
Suda Harmanlayan Sanat: Ebru Sanatı" atölyesi ile Duygu Orak 1 Nisan'da CSO ADA ANKARA'da minik sanatseverlerle buluşacak. Yine 1 Nisan'da Uluslararası yarışmalardaki birincilikleriyle adından söz ettiren arpist Merve Kocabeyler, renkli bir solo arp repertuvarıyla dinleyicileri sanata doyuracak.

ANKARA CAZA DOYACAK
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları 3 Nisan'da arp sanatçısı Çağatay Akyol'un solisti olduğu trompet grubu üyesi Kutay Maktay şefliğinde konser verecek. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları Faik Doğukan Öztürk, Nahide Saygün Akkal ve Pelin Karakuş; Ramazan ayının manevî iklimine uygun İlahi, Nefes, Deyiş, Semah, Düvaz'lardan oluşan özel bir repertuvarla 4 Nisan'da dinleyicileriyle buluşacak. Başarılı sanatçı Duygu Soylu, Onno Tunç bestelerinden ve aranjmanlarından hazırladığı "A Tribute to Onno Tunç" konseri ile 5 Nisan'da CSO ADA ANKARA'da müzikseverler ile buluşacak.

FERHAT GÖÇER CSO'DA DİNLEYİCİSİYLE BULUŞACAK
CSO ADA, müzikal serisi kapsamında 9 Nisan'da başarılı sanatçı Ferhat Göçer'i ağırlayacak. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin "Aldırma Gönül", Ferhat Göçer'in performansıyla 9 Nisan'da seyircisiyle buluşacak. Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Şef Cem Gürdal yönetiminde Türk Dünyası'nın seçkin müzik eserlerini 12 Nisan'da CSO ADA ANKARA'da müzikseverler ile buluşturacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Burak Tüzün yönetiminde CSO'nun solist sanatçısı Çağıl Yücelen'e eşlik ediyor. Gabriel Faure, Schubert ve Can Atilla'nın eserlerinin icra edileceği konser 14 Nisan akşamı dinleyicileri ile buluşacak.

ÇOCUK PROGRAMLARI NİSANDA DA SÜRECEK
İtalya'nın yıldızı gittikçe parlayan genç virtüözlerinden Ilaria Centorrino, Barok Dönem'in dâhi bestecilerinden oluşan muhteşem bir org programı ile 15 Nisan'da sahne alacak. Klasik Türk Müziğinin genç ve başarılı ses sanatçılarından Selin Yücesoy, Cumhuriyet döneminde müzik hayatında öne çıkmış bestekarların bilinen ve bilinmeyen repertuvara girmemiş eserlerini 16 Nisan'da sanatseverler ile buluşturacak. CSO ADA ANKARA'da 18 Nisan'da gerçekleşecek "Hay Aksi Beethoven" tiyatral çocuk konseri ile minik sanatseverler Beethoven'ın bizlere armağan ettiği eşsiz müzikleri keşfederken diğer taraftan bestecinin sıra dışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle tanışacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ
İlk albümüyle "Yılın Genç Sanatçısı" ödülüne layık görülen Polonyalı kontrtenor Jakub Jozef Orlinski ve "Erken dönem müziği sahnesinin en parlak topluluklarından biri" olarak tanımlanan Il Pomo D'oro CSO ADA ANKARA dinleyicisine 26 Nisan'da unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Dünyaca ünlü erken dönem ve barok müziği topluluklarından La Sfera Armoniosa; soprano Channa Malkin ve theorbo, lavta ve barok gitar virtüözlerinden Meik Fentross ile Ankara'da verecekleri ilk konserleri için 30 Nisan'da CSO ADA ANKARA'ya gelecek.
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CSO ADA Ankara nisanda sanata doyacak
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